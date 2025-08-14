Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Илью Варламова* к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 99 млн рублей, сообщает столичная прокуратура. Его признали виновным по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК) и о распространении фейков про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

«В отношении Варламова* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд также на четыре года лишил Варламова* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, а также администрированием сайтов и каналов.

«Срок отбывания наказания Варламова И.А. в виде лишения свободы исчисляется с момента его фактического задержания», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Назначить блогеру восемь лет колонии и 99 млн рублей штрафа накануне попросил прокурор, пишет РИА Новости.

Варламов* заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Дело против Ильи Варламова* возбудили в ноябре 2024 года. Изначально ему вменяли только уклонение от обязанностей иностранного агента. Необходимость уголовного преследования блогера в московской прокуратуре объясняли тем, что его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), но он «в нарушение требований законодательства» продолжил выкладывать посты в соцсетях без указания соответствующего статуса.

В начале июля прокуратура сообщила, что Варламов* также обвиняется в распространении фейков об армии. Поводом для преследования по этой статье стало то, что блогер, находясь за пределами России и «действуя по мотивам политической ненависти», разместил на одном из видеохостингов ролик с «заведомо ложной информацией» о российских Вооруженных силах. Речь идет о видео от 23 ноября 2023 года, в котором рассказывается об ударах по Одессе и Кривому Рогу, пишет «Медиазона»*.

Минюст внес Варламова* в реестр иноагентов в марте 2023 года. По версии ведомства, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Блогер пытался оспорить решение Минюста через суд, требуя исключить его из реестра иноагентов, но безуспешно.

Летом 2024 года московские суды дважды оштрафовали Варламова* на 30 тыс. рублей из-за постов в Telegram без маркировки иностранного агента. До этого в отношении блогера составили протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 УК).

В феврале Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства на счетах Варламова*. Причины такого решения не назывались.

Илья Варламов* — YouTube-блогер, снимающий ролики о путешествиях, урбанистике и политике. После начала военной операции на Украине он уехал из России.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов