Стоимость золотых запасов Банка России с начала специальной военной операции на Украине выросла более, чем на $216 млрд. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, резкий рост цен на золото позволил частично компенсировать заморозку $244 млрд российских активов по решению стран Евросоюза. Сообщается также, что за указанный период Центробанк в значительной мере воздерживался от крупных закупок драгметалла и от использования золотых резервов.

Как следует из данных Центробанка, международные резервы России достигли $755 млрд в конце 2025 года, включая $326,5 млрд, которые хранятся в золоте. С тех пор стоимость золота увеличилась более, чем на 8% и превысила $4700 за унцию (28,35 грамма).

Как отмечает агентство, с февраля 2022 года по декабрь 2025 года оценочная стоимость российских золотых резервов выросла почти вдвое, в то время как резервы в иностранной валюте уменьшились на 14%.

В то же время, с 2022 года российское золото было вытеснено с западных рынков и перестало приниматься Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, что послужило его фактическому исключению из крупнейшего мирового центра внебиржевой торговли этим ресурсом.

Сложившаяся ситуация может вызвать серьезные трудности для любых потенциальных крупных сделок с азиатскими покупателям, где Банк России также может столкнуться с конкуренцией со стороны попавших под действие санкций российских золотодобывающих компаний, пишет Bloomberg.

Факторами резкого роста цен на золото за последние годы стали высокий спрос со стороны центральных банков, сохраняющиеся опасения относительно инфляции, геополитические риски и желание инвесторов защитить капитал в условиях неопределенность на фоне развернувшихся торговых войн, отмечает агентство.

За 2025 год рост цен на золото составил около 65%, показав самый сильный рост с 1979 года, что существенно превысило оценку официальных мировых запасов золота.