В Нижегородской области один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале губернатор Глеб Никитин. По его словам, атака была совершена по двум промышленным предприятиям.

«Их цель — наши промышленные предприятия. При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу», — сказал глава региона.

Никитин выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье необходимую помощь.

Губернатор отметил, что на мечте ЧП работают специалисты, ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию.

По данным SHOT, ВСУ применили дроны типа FP-1.

В 05:35 в аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

До этого об атаке дронов на область Никитин сообщал 3 августа. Тогда пострадавших не было. 23 и 27 июля атаку БПЛА также отражали над промышленной территорией в Нижегородской области.