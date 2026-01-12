С 15 января Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края будет возглавлять Александр Тимощук, который с 2022 года находился в зоне боевых действий на Украине. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на краевое правительство.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на встрече с Тимощуком сказал, что краевые власти работают над усилением команды на Камчатке.

«Есть прямое поручение президента о максимальной интеграции участников специальной военной операции в региональное управление», — отметил он.

По словам Солодова, новый министр имеет управленческий опыт — в качестве представителя Федерального центра строительного контроля он курировал крупные стройки Камчатки.

Также губернатор напомнил о проблемах с переносами сроков сдачи объектов, качеством работ и дисциплиной в строительной сфере. Тимощук подчеркнул, что боевой опыт «помогает быстрее принимать верные решения, выполняя поставленные задачи качественно и в сжатые сроки».

Александр Тимощук проходил службу в Вооруженных силах России более 12 лет. Он 1,5 года служил заместителем начальника штаба десантно-штурмового батальона 40-й бригады морской пехоты. После Тимощук командовал взводом радиоэлектронной борьбы и дистанционного подрыва фугасов, а также стрелковой ротой резервного стрелкового батальона.

Тимощук был награжден «Медалью Суворова» и «Медалью Ушакова». Кром того, он является почетным строителем Российской Федерации.

Назначение Тимощука продолжает серию кадровых изменений в камчатском правительстве после переизбрания губернатора. В декабре РБК Приморье писал о назначении Павла Ясевича временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора региона и обновлении состава кабинета министров.

В регионе также были назначены новые заместители председателя правительства и сформировано агентство по информационной политике.