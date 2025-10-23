Министерство обороны Казахстана распространило официальное заявление, в котором сообщило, что в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован взрыв беспилотного летательного аппарата «неизвестного происхождения». По информации министерства, обломки беспилотника обнаружены «в удаленной местности, вне зоны проживания населения». При этом на фотографиях обломков явно видна надпись на украинском языке, и, скорее всего, это обломки БПЛА, который пытался атаковать НПЗ в Оренбургской области, которая граничит с Бурлинским районом Казахстана.

Как следует из сообщения казахстанского минобороны, после обнаружения обломков приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством «и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами».

Ранее в казахстанских СМИ появились сообщения о том, что около поселка Кызылтал в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области взорвался дрон неизвестного происхождения. По сообщению местного СМИ «Уральская неделя», «у домов в поселке чуть крыши не послетали». Также оно сообщает, что «дрон нес боевой заряд значительной мощности, судя по образовавшейся воронке».

По информации издания, сейчас на месте находятся представители акимата района, департамента ЧС и полиции. Кроме того, оно отмечает, что «сегодня утром в соседней Оренбургской области звучала тревога воздушной опасности из-за угрозы БПЛА».

Как сообщает минобороны Казахстана, оно совместно «с уполномоченными государственными органами» проводит «проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта». Но в то же время «ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты».

Между тем, судя по фотографиям обломков, появившихся в казахстанских СМИ, беспилотник имеет украинское происхождение. В частности, казахстанское издание ORDA.kz в своем телеграм-канале опубликовало пост следующего содержания: «В редакционный бот отправили видео и фото, где, предположительно, запечатлены обломки дрона. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области подтвердили достоверность снимков. «Мы проводим проверку обнаружения предметов, похожих на фрагменты от БПЛА в Бурлинском районе. Объект обнаружили вне территории населенного пункта», — ответили «Орде». На одном из обломков есть надпись на украинском языке. В переводе она звучит так: «Не трогать, движущаяся часть (деталь)»».