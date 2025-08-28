Иностранные спортсмены, за исключением украинцев, нормально относятся к российским коллегам. Об этом фигурист и тренер Александр Жулин рассказал в программе «Легенда» на RTVI. По его мнению, 90% западных спортсменов «все прекрасно понимают».

«С нами совершенно нормально все общаются, все же все прекрасно понимают. Кроме украинцев, здесь проблемы есть. Но как бы и они с нами не общаются, и мы с ними не общаемся. Бог им судья. А так вообще все прекрасно [относятся]: и американцы, и европейские люди», — рассказал Жулин.

По слова тренера, «чуть ли не 90%» иностранных спортсменов, понимают, «что происходит на самом деле». «Поэтому к нам совершенно нормальное отношение», — подчеркнул собеседник RTVI.

При этом Международный союз конькобежцев (ISU) очень не хочет возвращения российских фигуристов на международные соревнования, утверждает Жулин.

«У них наконец-то жизнь наладилась, у них какие-то датчане стали медали завоевывать. Кто бы мог подумать, что какая-то там бельгийка займет место в тройке или чуть ли не чемпионат Европы выиграет, когда при наличии русских она бы близко не стояла даже к пьедесталу никогда?А сейчас им хорошо, их все радует, их все устраивает», — заявил Жулин.

Нормальные международные спортивные федерации «понимают, что без русских плохо», продолжил тренер.

«Это, например, плавание. Я знаю, в боксе мы допущены, в борьбе. А наша эта организация [ISU] не особо сильно хочет нас видеть», — добавил Жулин.