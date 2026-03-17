Суд приговорил бойца ММА Заура Исмаилова к 1,5 годам принудительных работ по делу об осквернении памятника «Ветеранам МЧС России» в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Дорогомиловский суд установил, что 39-летний Исмаилов выложил на личной странице в соцсети видео, как он проводит тренировку и наносит несколько ударов по одной из фигур памятника «Ветеранам МЧС России» на Кременчугской улице.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Ему назначили 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Открытие памятника «Ветеранам МЧС России» состоялось 4 мая 2012 года и было приурочено к празднованию 67-й годовщины Дня Победы. Скульптура была создана по инициативе бывшего главы МЧС Сергей Шойгу при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский Союз Спасателей».

На видео, опубликованном спортсменом, он проводит бой со скульптурой ребенка, являющейся частью мемориала, после чего вешает ему на руку эспандер и выполняет с ним упражнения.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту осквернения скульптуры 5 декабря 2025 года после мониторинга средств массовой информации. На следующий день стало известно, что Исмаилову предъявили обвинения.

В ходе слушаний по делу адвокат Исмаилова попросил судью приобщить к материалам дела справку, в которой говорилось, что у спортсмена был диагностирован рассеянный склероз, писал «Коммерсантъ». Помимо этого, представитель защиты также предоставил платежный документ о переводе 50 тысяч рублей на счет фонда «Народный фронт. Все для победы».

Следователь, в свою очередь, рассказал, что мужчина оказал сопротивление при задержании и попытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Сам Исмаилов заявил, что «не думал, что оскверняет памятник» и обратил внимание, что перед тем, как надел эспандер на руку фигуре ребенка, «дал ему приветствие».

Он также напомнил суду, что ранее проходил службу в войсках МВД в качестве заместителя командира взвода в звании старшего сержанта «и каждое утро перед тренировкой приветствовал этого мальчика».