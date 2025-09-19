Кто такие бойцы MMA, как они приходят в этот спорт, что преодолевают и какие гонорары получают — об этом и многом другом спортсмены и тренеры рассказали в фильме RTVI «ММА. Битва с правилами».

О жизни до ММА

Анатолий Бойко, боец MMA

«Я начал курить вообще с детского сада. Родители у меня глухонемые, поэтому до пяти лет я часто был у бабушки, чтобы мы общались с ней, чтобы проблем с речью не было.

Я был всегда самым сильным в классе. Кто-то новенький приходил, я говорил пацанам: “Иди, проверь, как он”, — чтобы со стороны его изучить и потом, если что, “хлопнуть”».

Узаир Абдураков, боец MMA

«Вообще, я такой шумный был. Постоянно где-то дрался, постоянно где-то находился, практически дома не бывал. И брат решил направить мою энергию именно в спорт. Он отдал меня на борьбу, а борьбу я никогда не любил».

Мохаммад Хейбати, боец поп-MMA

«Я был такой человек: никогда никого не слушал и, как хулиган, всегда начинал на улицах драться. Мама и папа не знали, что со мной делать.

У меня в семье все образованные, все учились: врач, инженер, высшее образование у всех. А у меня не так. Не знаю почему, но я вообще не хотел учиться. Это мне неинтересно было».

Анатолий Надратовский, боец поп-MMA

«Я, в общем, свободный был с малых лет, приходилось уже что-то зарабатывать. Я помню, мы и огороды пахали, и машины охраняли, сторожили, и кому-то мусор за деньги выносили.

Как-то иду по улице (очередной раз, когда я сбежал из приюта), голуби едят крошки хлеба на пакете. И мне так дико хотелось есть. Я подхожу и отбираю у них эти крошки. Но я вернул долг. Сейчас я всегда, когда вижу голубей, пытаюсь их накормить».

О приходе в спорт

Александр Сидорин, тренер

«Хотелось быть сильным. Хотелось, чтобы тебя знали, любили, уважали. Такое время было — тяжелое, так скажем. И выживали только сильнейшие.

Мне не хотелось идти на большую дорогу для того, чтобы быть сильным. Но в то же время я хотел, чтобы меня знали. Да, спортивные амбиции были, но в первую очередь я хотел быть просто сильным, чтобы постоять за себя, защитить своих близких и на тот момент быть в обойме просто здравых пацанов».

Анатолий Бойко

Анатолий Бойко (Россия) (в красном) и Узаир Абдураков (Россия) (в синем) во время поединка
Валерий Шарифулин / ТАСС

«Для меня мотивацией было то, что мама [мне] в подростковом возрасте говорила: “Да у тебя ничего не получится, иди работу найди, как все”. А я в глубине души знал, что я не как все. Я не хочу с утра до вечера работать <…> Я помню, что начал где-то в 14-13 лет боксом заниматься, как-то вот само захотелось».

Тимур Никулин, боец поп-MMA

«В единоборства я пришел в 24 года, а до этого я занимался плаванием. Я не из богатой семьи. Я работал и грузчиком, и официантом, в охране стоял. Я пытался помочь родителям, чтобы они мною гордились. Я понимал, что единственное, что я хочу — это как можно больше зарабатывать, как можно лучше себя чувствовать в плане безопасной подушки для себя, для родителей, для своей будущей семьи».

О преодолении

Джейк Пикок, боец MMA

«Я родился с отсутствующей частью правой руки. В детстве меня, можно сказать, травили. Мама отдала меня на боевые искусства, когда мне было семь лет. Она отдала меня на карате, чтобы я знал, как защитить себя (я рос в Южном Лондоне, непростой район), и чтобы мне было чем заняться после школы.

Я начал заниматься карате, мне понравилось. Я участвовал в соревнованиях с 10 лет, все время двигался вперед.

Может показаться, что в этом спорте у всех против меня есть преимущество, но это не так. Я храбрый и упорный, у меня есть сила воли, а разум сильнее тела, и я всем это доказал».

Олег Оленичев, боец MMA

«Сейчас я иногда даже с юмором вспоминаю, но тогда было вообще не до смеха. В какой-то день я пришел в зал на тренировку, и меня человек ударил в голову. Я защитился рукой. Произошел какой-то воспалительный процесс и образовалась маленькая шишечка. Мне потом сделали биопсию и поставили диагноз чуть ли не рак. И я прямо жестко так поник, помню.

Я подписал бумагу о согласии, что хирургическое вмешательство идет в организм, и там была возможность, что мне ампутируют руку по плечо».

Александр Сидорин

«Огонь, вода и медные трубы — знаешь, такая сказка была? Это жизнь. Чтобы проверить человека, ему нужно дать славу, дать денег, какую-то власть, и не каждый готов пройти это.

Куча примеров, кто не справляется с деньгами, которые упали на него. Он не вывез этот тяжкий груз, он не смог остаться тем спортсменом. Возвращаясь к тому же [Конору] Макгрегору: где Макгрегор сейчас? Он в кайфе. Почему он сейчас не может вернуться к боям? Потому что ему это неинтересно».

Про тренера

Архивное фото
Mike Groll / AP

Анатолий Надратовский

«Тренер для меня был как отец. Я всегда мог прийти, с ним поделиться, потому что на построении он всегда говорил: “У кого-то есть проблемы — я и мамка, и папка, и братка”».

Тимур Никулин

«На протяжении 2,5 лет меня Константин Михайлович Хрушков один на путь истинный наставлял. Он говорил: “Хочешь, нравится — делай, не нравится — не делай, это твой выбор. Ты будешь об этом потом жалеть, если что-то у тебя не получилось. Мне это не надо, это тебе надо”».

Мои спарринг-партнеры, которые лупили меня в свое время, тоже говорили: это тебе нужно сейчас, боль временна — триумф вечен».

Мурад Бичуев, тренер

«На сегодняшний день ММА — это для меня всё. Ради этой работы я лишился всех друзей, можно сказать. Ну, на телефонной связи мы есть, правда, но не бывает времени, как раньше, часто встречаться, где-то посидеть.

Все время мои мысли заняты этой работой. У меня сейчас в зале, если детскую и основную смену взять, в день как минимум 200 человек проходит. За каждым уследить — это очень тяжелая работа».

Про успех и гонорары

Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Анатолий Надратовский

«Я всегда говорю такую фразу, что велосипед не нужно изобретать, его уже давно изобрели. Просто посмотри на одного из успешных людей, проанализируй его путь, прочитай его историю — и плюс-минус сделай так же, и у тебя точно так же получится <…> Главное, чтобы тебя знала аудитория. А если тебя знает аудитория, соответственно, с тобой интересно работать, на тебя выходят спонсоры, рекламодатели.

Собственно говоря, сейчас идет не борьба за самого лучшего, крутого спортсмена, а за признание спонсоров, наверное».

Роман Софронов, комментатор MMA

С финансами вообще достаточно любопытная ситуация с бойцами, потому что гонорары гонорарам рознь.

Если мы берем топовых звезд UFC, кто выступает за океаном, то там, конечно, сотни тысяч долларов, где-то миллионы долларов. Если мы берем бойцов российских, то, как говорится, тяжела и неказиста жизнь российского бойца.

Про трэш-токи и поп-ММА

Анатолий Надратовский

«Я люблю трэш-токи, я люблю позадираться. Я люблю вывести на эмоции своих оппонентов, тем самым я вывожу их из строя. Я уже заблаговременно внушаю [им] веру в проигрыш».

Тимур Никулин

«Поп-ММА мало переходит те же самые границы, что и проф-ММА. Разница в том, что проф-ММА не могут разогревать так бои, как это делают поп-ММАшники».

Виталий Тарасов, менеджер бойцов в MMA и поп-MMA

«Цикл поп-ММА, именно того классического поп-ММА, он подходит к концу. Но если говорить о нем самом, я считаю, что это хорошо, что это было. Как сказал [президент Fight Nights] Камил Гаджиев, если бы этого не случилось, ММА бы загасло сейчас в стране в целом. Вот этот новый рынок, новое веяние, оно как бы расширило границы аудитории боев».

Роман Софронов

В поп-ММА связали две простые вещи. Я, возможно, покажусь грубым для кого-то, но это когда пресс-конференции — лобное место в «Доме 2», и прибавили к этому профессиональные поединки.

Получается две аудитории: те, которые с удовольствием смотрят, как люди гавкаются между собой, и те, которые смотрят бои.

Про шоу

Александр Сидорин

«[Президент UFC] Дана Уайт очень четко обозначал бойцам: “Чуваки, если вы хотите драться в топе, быть яркими, чтобы мы вам давали бои и так далее, деритесь ярко. Деритесь так, чтобы вас было интересно смотреть. Деритесь так, чтобы нам писали комменты о том, что мы хотим видеть этого бойца”. Это обратная связь, это публика. Это то, в принципе, для чего и ради чего всё происходит.

Мы же не просто деремся, просто чтобы подраться, выявить, кто сильнее. Мы же это делаем для зрителей, правильно же? <…> Бойцы должны выходить и делать шоу».

Про страх и подготовку перед боем

Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Венер Галиев, боец MMA

«Перед боем ты как будто оказываешься в каком-то вакууме. Последнюю неделю-две до боя особенно это чувствуется. Ты вроде со всеми, но мысленно ты в бою уже».

Магомед Магомедов, тренер

«Я никогда так не переживал, когда сам выступал, по сравнению с тем, как я переживаю, когда мой ученик выходит в клетку и я сижу в углу. У меня практически в первый же раунд голос садится, даже если я не кричу, от переживаний у меня голос исчезает».

Тимур Никулин

«У меня включается мандраж до того, когда я подхожу именно к рингу. Я всегда мандражирую, это нормально.

Многие когда кричат, что они не боятся, они полные вруны. Каждый чего-то боится.

Но когда я подхожу к канатам — все думают, что у меня добрый взгляд, но внутри меня такая буря и я про себя говорю: “Сейчас начнется мясорубка”. И она начинается».

