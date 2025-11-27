Имущество бывшего заместителя руководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова, его родственников и других приближенных общей стоимостью более 1,6 млрд рублей изъято и обращено в доход государства. Соответствующее решение принял суд по иску Генеральной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что в 2012-2013 годах Фролов купил более 40 объектов недвижимости премиум-сегмента и семь дорогостоящих автомобилей на сумму свыше 0,5 млрд рублей. Эти приобретения, оформленные чиновником на близких родственников и других аффилированных с ним лиц, совершались на средства, законность получения которых экс-замглавы Ростехнадзора подтвердить не смог.

«Таким образом он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение», — пояснили в Генпрокуратуре.

Β частности, Фролов зарегистрировал на свою мать участок земли с построенным на нем особняком в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег». Этот объект недвижимости расположен на берегу подмосковного Пестовского водохранилища, а его стоимость превышает 100 млн рублей.

Также экс-замглавы Ростехнадзора потратил как минимум 800 млн рублей на покупку 40 ценных бумаг, среди которых были и иностранные — например, облигации The Arab Republic of Egypt и Petroleos Mexicanos, а также акции Okta A.

Фролова уволили с должности заместителя начальника Ростехнадзора еще в июле 2024 года. Тем не менее в соответствии с российским законодательством Генпрокуратура продолжала контролировать соответствие между его расходами и доходами. Когда бывший чиновник не смог предъявить доказательства законности доходов, на которые были сделаны перечисленные выше покупки, надзорное ведомство подготовило судебный иск об изъятии этого имущества и его передаче в собственность государства.

Дмитрий Фролов родился в январе 1974 года в подмосковном городе Домодедово. Он получил специальность менеджера в Государственной Академии Управления им. Орджоникидзе, диплом по специальности «Экономика и финансы» в РЭУ им. Плеханова и окончил Российскую Академию государственной службы при президенте РФ, которая сейчас входит в состав РАНХиГС.

Карьеру Фролов начал с работы в тресте «Спецсетьстрой» Минэнерго СССР. С 1997 года он возглавлял финансово-экономическое управление «Спецсетьстроя» РАО «ЕЭС России», а с 2000 года — всю компанию целиком. С сентября 2006 года начал работать в Ростехнадзоре, где первые два года руководил финансовым управлением, потом на протяжении года исполнял обязанности главы Московского межрегионального технологического управления технологического и экологического надзора, а впоследствии 10 лет являлся начальником Управления государственного энергетического надзора. Пост замглавы Ростехнадзора Фролов занял в августе 2019 года.