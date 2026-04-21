В Москве подвели итоги масштабного мероприятия по пристройству животных «Моспитомец х Четвероногий друг». Выставка, проходившая на Тверском бульваре, завершилась рекордом: новых хозяев нашли более 50 подопечных городских приютов.

Помимо этого, мероприятие позволило собрать значительный объем гуманитарной помощи для приютов. Благодаря участию отечественного производителя Award и неравнодушию москвичей, наполнивших «корзины добра», фонды получили более трех тонн сухого и влажного корма.

Среди питомцев, нашедших новые семьи, оказались пес Жардон и энергичная собака Тоффи, которую владельцы выбрали заранее через специальный онлайн-сервис на портале mos.ru. Для успешной адаптации животных в новых домах волонтеры проводили предварительные знакомства и совместные прогулки, а партнеры выставки вручали хозяевам полезные наборы для ухода.

Программа мероприятия включала работу мобильной ветеринарной станции, где специалисты проводили вакцинацию, чипирование и консультировали владельцев по вопросам здоровья их любимцев. На Тверском бульваре также работала кинологическая площадка с полосой препятствий и лекторий, в котором эксперты делились опытом канистерапии и рассказывали о работе собак-спасателей. Для тех, кто хотел поддержать животных из приютов финансово, был открыт благотворительный маркет с аксессуарами и одеждой для домашних животных.