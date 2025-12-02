Число жертв наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра достигло 708 человек, еще 504 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Накануне, 1 декабря, власти Индонезии сообщали о 604 погибших.

В стране пострадали около 3,2 млн человек. Из зон повышенного риска эвакуировали 1 млн местных жителей. Ранее сообщалось о 753 погибших, но к вечеру 2 декабря данные были перепроверены.

Спасатели пытаются добраться до выживших, заблокированных наводнением, но их работе мешают размытые дороги и разрушенные мосты. По данным ЮНИСЕФ, некоторые районы, включая Тапанули-Тенгах в Северной Суматре и Агам в провинции Ачех, оказались отрезаны от остальных из-за оползней и селей.

Эвакуированные из наиболее пострадавших районов рассказывают, что мощные потоки воды стремительно затапливали деревни, не давая местному населению времени даже на то, чтобы даже собрать пожитки перед побегом.

«Мы не думали, что переживём ту ночь, такой царил хаос. Все думали только о спасении. Вода пришла без всякого предупреждения», — поделилась 17-летняя ученица исламской школы-интерната Гахица Захира Кахьяни. Сотни учеников этой школы ночью выбежали из общежития, к которому подступила вода, и вынуждены были спасаться, забравшись на деревья и крышу мечети.

В Ачехе, одном из наиболее пострадавших районов, заканчиваются рис, овощи и товары первой необходимости, а цены выросли втрое, сообщили активисты организации, которая доставляет пострадавшим гуманитарную помощь. «Жители Ачеха подвергнутся серьёзному риску нехватки продовольствия и голода, если поставки не будут восстановлены в течение следующих семи дней», — предупредили они.

Правительство Индонезии пообещало отправить 34 тысячи тонн риса и 6,8 млн литров растительного масла в Ачех и провинции Северная Суматра и Западная Суматра. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что направляет в регион группы быстрого реагирования и критически важные грузы, а также усиливает эпиднадзор за распространением заболеваний.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил журналистам в Женеве, что бедствие в Индонезии — это «еще одно напоминание о том, как изменение климата приводит к более частым и экстремальным погодным явлениям, имеющим катастрофические последствия».

Мощные муссонные дожди и тропические циклоны обрушились на некоторые регионы Азии, включая Индонезию, Шри-Ланку и юг Таиланда. По всему региону погибло более 1300 человек, была разрушена инфраструктура и затоплены города.

Сезон муссонов часто приносит сильные дожди, которые могут вызвать оползни и наводнения, но в 2025 году ситуацию усугубил редкий тропический шторм, образовавшийся в Малаккском проливе и опустошивший часть Суматры и южного Таиланда, где погиб 181 человек.

Шри-Ланка также столкнулась с катастрофическими наводнениями и оползнями, вызванными циклоном «Дитва». Там погибло 410 человек, ещё 336 числятся пропавшими без вести. Президент Анура Кумара Диссанаяке ввел чрезвычайное положение для борьбы с тем, что назвал «самым серьезным стихийным бедствием в истории» страны.