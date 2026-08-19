Почти каждый курьер, доставляющий товары на электровелосипеде, нарушает правила дорожного движения. К таким выводам пришли аналитики российского разработчика и производителя комплексных решений в области ИИ-видеонаблюдения Netvision.

Специалисты исследовали данные ИИ-платформы Netvision Micromobility Control — она анализирует видео с городских камер и позволяет в режиме реального времени распознавать нарушения ПДД пользователями самокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

Специалисты Netvision проанализировали данные с камер на крупнейших улицах в Екатеринбурге. Из 47,6 тысячи поездок, которые были распознаны с момента запуска платформы в мае этого года, без нарушений проехали только 6% курьеров. Самым частым нарушением стал проезд по пешеходному переходу без спешивания, на него пришлось около 80% всех нарушений ПДД. При этом за последний месяц из 18,7 тысяч поездок правила ПДД соблюдали только 6% водителей.

«Система Micromobility Control была разработана в прошлом году, и мы видим устойчивый спрос среди регионов на такой механизм контроля за средствами индивидуальной мобильности. Сейчас система работает в Екатеринбурге, а также в тестовом режиме запущена в Самаре, идет подготовка к внедрению в еще нескольких крупных российских городах», — отметил генеральный директор Netvision Роман Казаченко.

Ранее в Netvision подсчитали, что всего лишь около 10% самокатчиков соблюдают правила дорожного движения. Только за последний месяц в Екатеринбурге выявили более 28 тыс. нарушений ПДД самокатчиками, в Самаре — около 15 тысяч.