В Болгарии арестовали российского бизнесмена Игоря Гречушкина, пишут Euronews и Associated Press (AP). Следствие утверждает, что его судно Rhosus с нитратом аммония (аммиачной селитрой) связано со взрывом в порту Бейрута, произошедшем в 2020 году. Тогда погибли 218 человек.

По словам ливанских судебных чиновников, на прошлой неделе Гречушкин прибыл из Кипра в аэропорт Софии, где и был арестован. Собеседники Euronews подчеркивают, что у предпринимателя также есть кипрское гражданство.

Сейчас готовятся документы с просьбой о передаче Гречушкина Ливану для допроса. Источники изданий отметили, что, если российского бизнесмена не удастся отправить в ближневосточное государство, ливанские следователи приедут в Болгарию для разговора с ним.

AP отмечает, что Гречушкина арестовали почти спустя пять лет после того, как ливанский судья по линии Интерпола выдал два ордера на арест владельца Rhosus и капитана судна — россиянина Бориса Прокошева.

Около трех тысяч тонн селитры взорвались в порту Бейрута в августе 2020 года. За шесть лет до этого ливанские власти конфисковали ее с борта Rhosus, владельцам которого называли Игоря Гречушкина. Судно направлялось в Африку, но во время плавания была обнаружена техническая неисправность. Борт зашел в порт Бейрута, а после проверки власти страны запретили ему выходить в море. Часть экипажа сошла на берег и вернулась домой, а трем морякам пришлось провести на судне еще год.

Моряки утверждали, что Гречушкин бросил Rhosus: селитру отправили на склад, а судно и его груз ожидали продажи или утилизации. Незадолго до взрыва во время осмотра склада, на котором хранилась селитра, была обнаружена щель, через которую можно было свободно проходить. Администрация порта обратилась в полицию — для присмотра за складом был нанят охранник, а проем решили заделать.

На заседании Высшего совета обороны Ливана сообщалось, что во время сварочных работ загорелись петарды, хранившиеся на том же складе, а после — 2 750 тонн аммиачной селитры. Директор порта подчеркивал, что селитру изъяли из корабля и отправили на склад по решению суда. Он добавил, что товар хранился в отдаленном помещении, в которое никто не входит.

В результате погибли 218 человек, более шести тысяч пострадали. Взрыв нанес ущерб на миллиарды долларов. Euronews напоминает, что с самого начала расследования этого взрыва возникало множество юридических и политических проблем. В декабре 2020 года ведущий следователь Фади Саван предъявил бывшему премьер-министру Хасану Диабу и трем экс-министрам обвинения в халатности. Однако из-за «усиления политического давления» Саван был отстранен от дела.

В июле этого года судья-расследователь Тарек Битар вызвал высокопоставленных представителей политических, судебных органов и служб безопасности для проведения нового расследования делу о взрыве в порту Бейрута, передает AP.