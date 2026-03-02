Признаки травли ребенка в школе могут включать апатию, эмоциональную замкнутость и физическое недомогание перед походом в учебное заведение. Об этом RTVI рассказал кандидат психологических наук Кирилл Хломов в программе «Что это было».

«Снижение настроения, снижение эмоционального состояния, отказ говорить о том, что происходит в школе, невовлеченность ребенка в школьные чаты», — перечислил он.

Проблема буллинга может также проявляться в психосоматических заболеваниях, особенно у детей младшего школьного возраста.

«Ребенку надо идти в школу, и он, соответственно, испытывает боли в животе, у него начинает болеть голова, повышается температура — это часто может быть связано с ситуацией травли», — сказал Хломов.

По его словам, школьная травля может принимать разные формы. «Это не всегда [травля,] показанная в фильме “Чучело” — с физическим насилием по отношению к ребенку. Существует тенденция к снижению массового числа физического нападения. Но зачастую это, конечно, грубость, это унижение в различной форме, это исключение из общения», — рассказал психолог.

Потребность в общении, потребность иметь друзей очень важна для детей, продолжил Хломов. «Именно поэтому ребенку трудно обратиться за поддержкой к кому-то из взрослых», — отметил собеседник RTVI.

Он добавил, что, согласно исследованиям 2019 года, девочки чаще обращаются за поддержкой к друзьям или родителям, чем мальчики.