Недавние нападения подростков на учебные заведения в России могут быть связаны с их увлечением видеоиграми, говорится в посте в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он сослался на мнение неназванных экспертов. Кто может стоять за серией нападений на российские школы — в материале RTVI.

«Нападения могут быть связаны»

В посте Володина от 14 февраля говорится, что злоумышленники через игровые платформы и сопутствующие приложения вовлекают детей в чаты и сообщества, в которых распространяется деструктивный и запрещенный контент. В них несовершеннолетних вербуют для совершения различных преступлений, дают подробный инструктаж и обещают купить им оружие, сказано в публикации.

«Известно, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы. Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой», — указал спикер Госдумы.

О том, что за вовлечением детей в нападения на школы могут стоять «украинские террористы», также написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что пока не будет предоставлять подробности на эту тему.

В то же время Мизулина допустила, что те же злоумышленники могут быть причастны к «системному доведению детей до отчаянного шага». Мизулина уточнила, что речь идет о случаях суицидов подростков в разных городах России за последние два месяца. Эти самоубийства, по ее словам, могут быть взаимосвязаны.

Во всех случаям Следственный комитет проводит проверку, по некоторым из них уже возбуждены уголовные дела, рассказала Мизулина.

«Сейчас детально изучаем ряд „игр“ в соцсетях, где детей в прямом смысле в форме заданий подталкивают к опасным действиям (в том числе и к убийствам)», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Проект «Осторожно Media» выяснил, что подростки, совершившие нападения на школы, играют в игры, сценарии которых полностью повторяют события реальных массовых убийств, и состоят в чатах, посвященных шутингу.

Как утверждается, в эти чаты подростки попадают благодаря видеороликам со скулшутерами и геймплеем Roblox в TikTok. Механизм путем рекламы ведет детей в закрытые паблики с более «жестким контентом», а финальной точкой становится канал под названием «Е*****a». Его авторы указывают, что полностью спонсируют «всех желающих отомстить».

По данным «Осторожно Media», за этим движением может стоять 20-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк, объявленный МВД России в международный розыск за телефонный терроризм.

Волна нападений на российские школы

С начала 2026 года в России произошло сразу несколько случаев нападения подростков на учебные заведения. 22 января вооруженный ножом семиклассник ворвался в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан). Он взорвал несколько петард на разных этажах учебного заведения, затем набросился на 54-летнюю уборщицу и ранил ее в руку.

По одной из версий, подросток хотел отомстить за травлю своей подруги, которая ранее покончила с собой. Управление СК по Татарстану сообщало, что у семиклассника произошел конфликт с технической работницей, в результате которого он нанес ей ножевые ранения. Женщине оказали медицинскую помощь.

3 февраля произошло нападение на школу в Уфе. Девятиклассник ворвался в задние с ножом, петардами и пистолетом. Как пишет издание «Уфа онлайн», изначально предполагалось, что несовершеннолетний был вооружен пневматическим или страйкбольным оружием, однако впоследствии оказалось, что оно было «игрушечным».

Подростка задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. По информации Mash, незадолго до нападения он перевелся из другого учебного заведения, жаловался на учителей и одноклассников. Отец совершившего нападение подростка рассказал Baza, что у сына «были конфликты в школе, над ним смеялись, и мальчик жаловался на это».

По словам самого девятиклассника, он готовился к нападению несколько недель и хотел «припугнуть» тех, с кем у него были конфликты. В частности, он выстрелил из пластикового пистолета в педагога, пуля попала мужчине в лицо, он получил ссадину. Затем подросток начал целиться в одноклассников. Когда дети, сидевшие у двери, выбежали в коридор, нападавший начал бежать за ними и кидать петарды. Никто не пострадал.

Возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о халатности. Девятиклассника отправили под домашний арест до 3 апреля.

Спустя несколько дней, 7 февраля, в Уфе произошло еще одно нападение на учебное заведение — 15-летний подросток пришел с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал националистические лозунги, взрывал петарды и намеревался устроить поджог. Подростка задержали, в результате нападения пострадали шесть человек.

По данным Baza, нападавшего пытался остановить охранник, он получил удар ножом в бедро и челюсть. Трое пострадавших были ранены в живот и спину, один из студентов получил химический ожог газом из баллончика, другой пострадавший — порезы рук и шеи.

«Осторожно, новости» указывали, что инцидент мог произойти на почве расовой ненависти. В общежитии, по информации телеграм-канала, проживает большое количество студентов из Индии и Африки.

4 февраля в красноярской школе №153 вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс горящую тряпку с бензином и била выбегавших из горящего помещения. В результате пострадали минимум шесть человек — пять школьников и педагог, двух детей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами средней тяжести, троих с ожогами до 50% тела доставили в ожоговый центр. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Нападавшую, которую, по неподтвержденной информации, травили из-за внешности и веса, задержали.

9 февраля в гимназии города Советский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югра задержали 14-летнего подростка, который пришел в учебное заведение с топором и пневматическим пистолетом. Несовершеннолетний намеревался напасть на других учеников, которые, как он утверждал, занимались его травлей. Мальчика остановил один из преподавателей: отобрал у него сумку и вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Днем 11 февраля подросток открыл стрельбу в холле Анапского индустриального колледжа. По версии следствия, 17-летний студент похитил у родственника ружье и устроил нападение после подстрекательства со стороны одногруппника. В результате погиб охранник, который пытался остановить нападавшего, два человека — сотрудница учебного заведения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения.

Нападавшего и его предполагаемого соучастника задержали. Возбуждено дело о покушении на убийство и подстрекательстве к совершению убийства.

«Защитить школы невозможно»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с RTVI заявил, что полностью защитить школы от нападений невозможно, поскольку «в детском коллективе всегда кого-нибудь травят». Депутат считает необходимым объяснять детям, что каждый из них может оказаться на месте жертвы буллинга. Для этого, по мнению Вассермана, в педагогике «надо увеличить упор именно на освоение эмпатии, умение воспринять чувства другого и оценить их как свои собственные».

Эксперт по оружию Глеб Обуховский согласился с тем, что без работы над воспитанием детей предотвратить нападения на школы невозможно.