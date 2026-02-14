Недавние нападения подростков на учебные заведения в России могут быть связаны с их увлечением видеоиграми, говорится в посте в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. Он сослался на мнение неназванных экспертов. Кто может стоять за серией нападений на российские школы — в материале RTVI.

«Нападения могут быть связаны»

В посте Володина от 14 февраля говорится, что злоумышленники через игровые платформы и сопутствующие приложения вовлекают детей в чаты и сообщества, в которых распространяется деструктивный и запрещенный контент. В них несовершеннолетних вербуют для совершения различных преступлений, дают подробный инструктаж и обещают купить им оружие, сказано в публикации.

«Известно, что за такими движениями стоят в том числе украинские террористы. Рассматривается версия, что недавние нападения могут быть связаны между собой», — указал спикер Госдумы.

О том, что за вовлечением детей в нападения на школы могут стоять «украинские террористы», также написала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что пока не будет предоставлять подробности на эту тему.

Коммерсантъ

В то же время Мизулина допустила, что те же злоумышленники могут быть причастны к «системному доведению детей до отчаянного шага». Мизулина уточнила, что речь идет о случаях суицидов подростков в разных городах России за последние два месяца. Эти самоубийства, по ее словам, могут быть взаимосвязаны.

В Петербурге почти одновременно покончили с собой две школьницы — следы ведут на Украину

Во всех случаям Следственный комитет проводит проверку, по некоторым из них уже возбуждены уголовные дела, рассказала Мизулина.

«Сейчас детально изучаем ряд „игр“ в соцсетях, где детей в прямом смысле в форме заданий подталкивают к опасным действиям (в том числе и к убийствам)», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Проект «Осторожно Media» выяснил, что подростки, совершившие нападения на школы, играют в игры, сценарии которых полностью повторяют события реальных массовых убийств, и состоят в чатах, посвященных шутингу.

Как утверждается, в эти чаты подростки попадают благодаря видеороликам со скулшутерами и геймплеем Roblox в TikTok. Механизм путем рекламы ведет детей в закрытые паблики с более «жестким контентом», а финальной точкой становится канал под названием «Е*****a». Его авторы указывают, что полностью спонсируют «всех желающих отомстить».

По данным «Осторожно Media», за этим движением может стоять 20-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк, объявленный МВД России в международный розыск за телефонный терроризм.

Волна нападений на российские школы

С начала 2026 года в России произошло сразу несколько случаев нападения подростков на учебные заведения. 22 января вооруженный ножом семиклассник ворвался в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан). Он взорвал несколько петард на разных этажах учебного заведения, затем набросился на 54-летнюю уборщицу и ранил ее в руку.

Алина Евланова / ТАСС

По одной из версий, подросток хотел отомстить за травлю своей подруги, которая ранее покончила с собой. Управление СК по Татарстану сообщало, что у семиклассника произошел конфликт с технической работницей, в результате которого он нанес ей ножевые ранения. Женщине оказали медицинскую помощь.

«Была любовь, решил отомстить»: что известно о нападении на школу в Татарстане

3 февраля произошло нападение на школу в Уфе. Девятиклассник ворвался в задние с ножом, петардами и пистолетом. Как пишет издание «Уфа онлайн», изначально предполагалось, что несовершеннолетний был вооружен пневматическим или страйкбольным оружием, однако впоследствии оказалось, что оно было «игрушечным».

Подростка задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. По информации Mash, незадолго до нападения он перевелся из другого учебного заведения, жаловался на учителей и одноклассников. Отец совершившего нападение подростка рассказал Baza, что у сына «были конфликты в школе, над ним смеялись, и мальчик жаловался на это».

Ильфат Кинзябаев / ТАСС

По словам самого девятиклассника, он готовился к нападению несколько недель и хотел «припугнуть» тех, с кем у него были конфликты. В частности, он выстрелил из пластикового пистолета в педагога, пуля попала мужчине в лицо, он получил ссадину. Затем подросток начал целиться в одноклассников. Когда дети, сидевшие у двери, выбежали в коридор, нападавший начал бежать за ними и кидать петарды. Никто не пострадал.

Возбуждены несколько уголовных дел, в том числе о халатности. Девятиклассника отправили под домашний арест до 3 апреля.

Останина предложила запретить соцсети после нападения на школу в Уфе

Спустя несколько дней, 7 февраля, в Уфе произошло еще одно нападение на учебное заведение — 15-летний подросток пришел с ножом в общежитие Башкирского государственного медицинского университета. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал националистические лозунги, взрывал петарды и намеревался устроить поджог. Подростка задержали, в результате нападения пострадали шесть человек.

По данным Baza, нападавшего пытался остановить охранник, он получил удар ножом в бедро и челюсть. Трое пострадавших были ранены в живот и спину, один из студентов получил химический ожог газом из баллончика, другой пострадавший — порезы рук и шеи.

«Осторожно, новости» указывали, что инцидент мог произойти на почве расовой ненависти. В общежитии, по информации телеграм-канала, проживает большое количество студентов из Индии и Африки.

В Башкортостане усилят охрану учебных заведений после нападения на общежитие медвуза

4 февраля в красноярской школе №153 вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс горящую тряпку с бензином и била выбегавших из горящего помещения. В результате пострадали минимум шесть человек — пять школьников и педагог, двух детей госпитализировали с черепно-мозговыми травмами средней тяжести, троих с ожогами до 50% тела доставили в ожоговый центр. Возбуждены дела о покушении на убийство и халатности. Нападавшую, которую, по неподтвержденной информации, травили из-за внешности и веса, задержали.

Николай Бурматов / ТАСС

9 февраля в гимназии города Советский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югра задержали 14-летнего подростка, который пришел в учебное заведение с топором и пневматическим пистолетом. Несовершеннолетний намеревался напасть на других учеников, которые, как он утверждал, занимались его травлей. Мальчика остановил один из преподавателей: отобрал у него сумку и вызвал полицию. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

«Меньше терпят, больше мстят»: чем вызвана волна нападений подростков в школах

Днем 11 февраля подросток открыл стрельбу в холле Анапского индустриального колледжа. По версии следствия, 17-летний студент похитил у родственника ружье и устроил нападение после подстрекательства со стороны одногруппника. В результате погиб охранник, который пытался остановить нападавшего, два человека — сотрудница учебного заведения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения.

Нападавшего и его предполагаемого соучастника задержали. Возбуждено дело о покушении на убийство и подстрекательстве к совершению убийства.

«Железная проволока не поможет»: Останина высказалась о нападении на колледж в Анапе

«Защитить школы невозможно»

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с RTVI заявил, что полностью защитить школы от нападений невозможно, поскольку «в детском коллективе всегда кого-нибудь травят». Депутат считает необходимым объяснять детям, что каждый из них может оказаться на месте жертвы буллинга. Для этого, по мнению Вассермана, в педагогике «надо увеличить упор именно на освоение эмпатии, умение воспринять чувства другого и оценить их как свои собственные».

Эксперт по оружию Глеб Обуховский согласился с тем, что без работы над воспитанием детей предотвратить нападения на школы невозможно.

«Нужно воспитание дома и в школе. Это единственное, что может помочь предотвратить такие вещи. Никакая охрана, естественно, не поможет» — сказал он в разговоре с RTVI.

Цифровая сигнализация: в Госдуме предложили мониторить соцсети из-за нападений на школы