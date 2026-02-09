В гимназии города Советский Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югра сотрудники полиции задержали подростка, пришедшего в учебное заведение с оружием. По информации URA.RU, школьник пронес в здание топор и пневматический пистолет с целью нападения на других учеников, которые, как он утверждал, занимались его травлей.

По сведениям источников, инцидент произошел 9 февраля около 17:00-18:00 часов по местному времени (15:00-16:00 мск). Подросток был замечен у стенда с расписанием, где он выяснял, в каких кабинетах находятся его предполагаемые обидчики. Прибывшие на место правоохранители задержали его до совершения каких-либо действий. Никто из присутствующих не пострадал.

По информации URA.RU, накануне школьник предупреждал знакомых о своих планах через переписку в мессенджерах, прося их не приходить в этот день в гимназию и намекая на готовящиеся «ужасные вещи».

РИА Новости пишет, что, по официальной версии Следственного комитета, 14-летний ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором, спрятанными в рюкзаке. Его планы были пресечены одним из преподавателей, который забрал у него сумку и вызвал полицию.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Также начаты проверки по фактам возможной халатности и несоблюдения требований безопасности.

Глава Советского района Евгений Буренков заявил, что с детьми и родителями работают психологи, а действия педагога и служб были оперативными и соответствовали инструкциям.

«Благодарю учителя за хладнокровие и ответственность, школьное сообщество за профессионализм и правильную реакцию. Когда ребенок не боится сообщить о проблеме, а взрослый знает, как помочь, — это и есть настоящая безопасность», — сказал он в видеообращении.

Власти ХМАО сообщили, что держат ситуацию на контроле, а в гимназию для проверки выехала комиссия департамента образования.