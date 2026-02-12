После нападения 17-летнего стрелка на техникум в Анапе следствие установило и задержало его предполагаемого соучастника того же возраста, сообщает Следственный комитет. Возбуждено дело о подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство, которое объединили в одно производство с делом самого стрелявшего.

Отдельно к уголовной ответственности привлекли 64-летнего мужчину, чье ружье было использовано при нападении на колледж. Ему предъявили обвинение в небрежном хранении огнестрельного оружия, что создало условия для его использования другим лицом и повлекло смерть человека (ч.1 ст.224 УК; максимальное наказание — арест на 6 месяцев).

В пособничестве стрелку подозревают его одногруппника, которому, по версии следствия тот рассказал о своем намерении напасть на техникум еще в ноябре 2025 года.

«Зная об этом, подозреваемый различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении СК.

Следствие считает, что 17-летний студент осуществил свой замысел днем 11 февраля при подстрекательстве одногруппника. Вооружившись похищенным у родственника ружьем он пришел в Анапский индустриальный техникум и открыл стрельбу. В результате погиб охранник, который пытался его остановить, и еще двое получили ранения — сотрудница учебного заведения и несовершеннолетний учащийся.

На распространенном СК видео показано, как следователь перечисляет уголовные статьи, по которым подозревается задержанный одногруппник стрелка. На вопрос, признает ли он свою вину, подросток ответил утвердительно.

Дело соучастника объединили с делом самого стрелка — об убийстве человека на служебном посту, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений ( пп. «б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК), покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30; пп. «а, б, е, и» ч. 2 ст. 105 УК) и хищении оружия (ч. 1 ст. 226 УК).

Расследование поручено следственной группе, в которую включены наиболее опытные следователи и криминалисты аппарата СК по Краснодарскому краю, отмечается в сообщении.

По данным регионального Минздрава, одну из пострадавших — 44-летнюю заведующую библиотекой техникума, перевозят на лечение в Краснодар. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным, сообщает оперштаб Краснодарского края. Состояние раненого студента — средней тяжести.

SHOT уточняет, что ружье ТОЗ-34ЕР 12 калибра, из которого стрелял подросток, принадлежит его деду, которому и предъявили небрежное хранение.