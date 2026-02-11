Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со стрельбой в техникуме Анапы, в результате которой погиб охранник и есть пострадавшие. Стрелка задержали, судя по кадрам в телеграм-каналах, он сдался сам. Сообщается, что это 17-летний студент, который за пару дней до нападения публиковал в соцсетях фото и видео с известными организаторами шутингов в учебных заведениях. Подробности — в материале RTVI.

Что произошло

Днем 11 февраля вооруженный студент открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме (АИТ) на Промышленной улице, первые сообщения и видео очевидцев стали появляться в местных соцсетях ближе к 14 часам. Писали, что люди слышали звуки, похожие на хлопки или выстрелы, также раздавались крики. Кроме того, возле места событий видели убегавших в страхе прохожих.

На место оперативно прибыли полиция, Росгвардия и скорая. Очевидцы смогли заснять момент задержания стрелявшего, его уложили на землю лицом вниз и связали ему руки.

Местные паблики распространяли информацию со слов студентов, что нападавших могло быть двое, и что люди якобы слышали около 10 выстрелов. Официальные органы о наличии второго нападавшего не упоминали. В краевом МВД заявили, что «в холле студент открыл стрельбу из неустановленного оружия».

По данным очевидцев, на которых ссылается канал «ЧП Анапа», между текстовыми сообщениями студентов о происходящей стрельбе и задержанием стрелка прошло не больше пяти минут.

Позднее появилось видео, на котором нападавший стоит у дверей техникума с поднятыми руками в черных перчатках и ждет, чтобы его задержали. На фоне раздается сирена и голосовое предупреждение: «Тревога! Тревога! Вооруженное нападение!»

Также канал опубликовал аудиозапись, предположительно, начала нападения. На ней слышен голос женщины-преподавателя во время занятия, затем два громких хлопка и женские крики.

В первых сообщениях о произошедших говорилось, что есть раненые. Местное МВД впоследствии уточнило, что пострадавших было трое, одного из них увезли на скорой в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось. Как выяснилось, погибший работал в АИТ охранником, это подтвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На данный момент есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар. Он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Студенты колледжа рассказали ТВЦ, что охранник получил выстрел в живот и, предположительно, открыл ответный огонь.

«Мы сидели в кабинете на третьем этаже, прибежали преподаватели, сказали, что это не учебная тревога, а теракт. Нас закрыли в кабинете, сказали, если услышите что, то сделать баррикаду, потом пошли хлопки», — приводит телеканал слова одного из учащихся.

Известно еще как минимум о двоих пострадавших, по данным Кондратьева, они госпитализированы с ранениями средней тяжести. Губернатор добавил, что информация о пострадавших еще уточняется.

«Это чудовищное преступление. Благодарен силовым структурам, сотрудникам Росгвардии, которые среагировали оперативно и не допустили больших жертв», — заключил он.

Телеграм-каналы приводили разное число пострадавших — до пяти человек, однако региональное МВД сообщает о двоих, кому оказывают медпомощь. По данным РЕН ТВ, среди раненых есть дети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со стрельбой, без указания статьи.

«В настоящее время нападавший задержан. На место происшествия выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления», — говорится в релизе СК.

По уголовному делу ведутся следственные действия с целью установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура края также организовала проверку. Криминалисты изъяли оружие, гильзы и патроны.

Что известно о нападавшем

Судя по видео с задержанным, у него на груди был патронташ с более чем 10 патронами, канал Baza писал, что у него изъяли охотничье ружье и «десятки» патронов. SHOT уточнил, что подросток был вооружен помповым гладкоствольным ружьем. Mash определил оружие как двустволку 12-го калибра ТОЗ-34.

Как пишут «Осторожно, новости», нападавший 2008 года рождения жил семьей в хуторе Воскресенский в составе Анапы. Знакомые с ним рассказали в беседе с каналом, что он ранее ставил на аватар в соцсетях человека с дробовиком и организатора одного из шутингов в американской школе.

SHOT сообщает, что стрелок в школе был троечником, а в колледже имел проблемы с однокурсниками. По сведениям канала, он переживал из-за развода родителей, а ружье могло принадлежать его деду. Baza писала, что студент, предварительно, похитил оружие у одного из родственников.

Подросток учился в АИТ на автомеханика. Как заявил один из студентов, запись рассказа которого привели в «ЧП Анапа», стрелок устроил нападение якобы из-за того, что хотел не завершать учебу и вместо этого купить диплом за 600-650 тыс. рублей, но у него якобы взяли деньги, а диплом не выдали. Со слов этого студента, нападавший украл двустволку у отца-охотника и пронес его под одеждой, при этом металлоискатели не сработали.

Три дня назад будущий стрелок стал публиковать сторис с другими известными устроителями школьных шутингов, в том числе с Владиславом Росляковым, который в октябре 2018 года устроил взрыв и застрелил 20 человек в Керченском политехническом колледже. Также он увлекался игрой в Dota 2 и искал себе «госпожу» в интимных чатах, выяснили «Осторожно, новости».

По данным канала, нападение он планировал еще в начале января, а посты про шутинги делал с прошлого года. В 2023 году в переписке в чате на вопрос, чем он занимается, шутил: «Школу минирую», уточнял «112». Незадолго до нападения молодой человек написал в статусе в соцсети текст «невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути, умрет», рассказывает Mash.

На одном из опубликованных им в соцсети видео в январе был Тимур Бекмансуров, убивший шесть человек в Пермском госуниверситете в сентябре 2021 года и получивший впоследствии пожизненное заключение.

Что известно о погибшем и раненых

Жертвой стрельбы в Анапском индустриальном техникуме стал охранник Николай З. 1970 года рождения, пострадали женщина-библиотекарь Анжелика П. 1981 года рождения и 18-летний однокурсник нападавшего, пишет KP.RU.

По данным издания, состояние женщины оценивается как тяжелое, врачи борются за ее жизнь. Студент получил легкое ранение бедра, не представляющее угрозы для его жизни.

SHOT отмечает, что охранник был в хороших отношениях с учащимися, которые называли его дядей Колей. У него остались жена и дочь.

Канал «МК: срочные новости» сообщает, что погибший Николай Замараев работал в техникуме последние пять лет. В молодости он был мастером спорта по спортивной гимнастике.

Выпускник АИТ, на которого ссылается ТАСС, утверждает, что охранник работал в колледже более шести лет.

«Это был очень добрый, хороший, общительный человек, всегда помогал, ответственный», — рассказал собеседник агентства.

Что известно о техникуме

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание, что в Анапском индустриальном техникуме регулярно проводились всероссийские учения по антитеррористической защищенности.

«В официальных постах подчеркивалось наличие круглосуточного видеонаблюдения, охраны и регулярных тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях», — говорится в публикации.

Как обнаружили сотрудники Осторожно Media, в течение 2025 года студенты участвовали в военно-тактических играх, краевых этапах военно-патриотических соревнований и спартакиадах допризывной молодежи, при этом занимали призовые места.

Также на базе АИТ проводились встречи с представителями военного комиссариата, а публикации на странице учебного заведения сопровождались агитацией с предложением заключить контракт с Минобороны.