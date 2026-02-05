Советский районный суд Уфы отправил под домашний арест до 3 апреля ученика девятого класса, совершившего нападение в уфимской гимназии №16. Об этом сообщает ТАСС.

Подростку вменяется покушение на убийство. Суд провел заседание в закрытом режиме. В зале присутствовал отец подсудимого — руководитель отдела ФНС по Советскому району, он отказался от комментариев. Интересы школьника представляли два адвоката, сообщает корреспондент «Осторожно, новости».

3 февраля девятиклассник открыл стрельбу по одноклассникам и учителю истории в Уфе. Как пишет издание «Уфа онлайн», изначально предполагалось, что он был вооружен пневматическим или страйкбольным оружием, однако впоследствии оказалось, что оно было «игрушечным».

Зайдя в кабинет, подросток выстрелил в педагога, пуля попала ему в лицо. СК сообщал, что мужчина получил ссадину.

«Он вошел в класс, я увидел у него в руках этот автомат пластиковый и еще нож. Он начал ругаться, говорить, как его это всё достало. Сказал, что три года ждал этого момента, и вот он настал. Выстрелил в меня, попал в щеку, под глазом», — рассказал учитель.

По его словам, после этого школьник развернулся к ученикам и начал целиться в тех, с кем у него раньше были ссоры. Когда дети, сидевшие у двери, выбежали из помещения, нападавший погнался за ними и стал кидать петарды.

Пострадавший педагог охарактеризовал подростка как «сложного по характеру» и живущего «в своем мире». По его словам, у мальчика были конфликты с учителем английского языка и математики: подросток считал их отношение к себе «предвзятым». Мужчина отметил, что у школьник прогуливал уроки, учился на двойки и тройки.

В день, когда произошел инцидент, в гимназии были запланированы антитеррористические учения. По словам самого школьника, он готовился к нападению несколько недель и хотел только «припугнуть» тех, с кем у него были конфликты. Дети в результате происшествия не пострадали. Помимо уголовного дела в отношении нападавшего возбуждено дело о халатности против неустановленных лиц.