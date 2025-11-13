Космос превратился в новое поле боя, откуда стоит ждать начала будущих войн. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в национальном центре космонавтики и авиации в Тулузе, где расположен новый пункт управления космическими военными силами, пишет газета Barron’s со ссылкой на агентство France-Press (AFP).

«Сегодняшняя война уже ведется в космосе, и завтрашняя война начнется там же. Космос больше не убежище, он превратился в поле боя», — выразил уверенность французский лидер.

Макрон также обвинил Россию в том, что после начала специальной военной операции на Украине страна начала вести «шпионскую» активность в космосе. В частности, президент Франции упомянул о якобы «слежке» российских космических аппаратов за французскими спутниками, создании массовых помех для GPS и кибератаках на инфраструктуру Франции.

Помимо этого, Макрон выразил обеспокоенность в связи с «шокирующей» возможность применения ядерного оружия в космосе и напомнил, что последствия такого шага могут быть катастрофическими для всего мира.

Президент Франции заявил о планах направить дополнительные 4,2 млрд евро на финансирование военно-космической отрасли в течение ближайших пяти лет. Также Макрон призвал «поощрять» Европу к повышению конкурентоспособности на этом рынке.

Среди приоритетов развития французской космической стратегии он назвал создание перспективных ракет-носителей многоразового пользования с недорогими двигателями большой тяги.

Говоря об успехах американских предпринимателей Илона Маска и Джеффа Безоса, Макрон назвал недопустимой для Франции зависимость от крупных держав или космических магнатов.

Президент Франции также сообщил, что в настоящий момент Франция повышает темпы разработки передовых средств оповещения во взаимодействии с Германией и совершенствует методы наблюдения за космическим пространством с помощью системы Aurore для снижения зависимости от других стран.