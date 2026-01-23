С 28 января в России вступает в силу закон, предусматривающий автоматический обмен данными о детях-мигрантах между МВД России и органами управления образованием. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По новым правилам, школы и региональные органы образования будут передавать в МВД сведения о зачислении и отчислении детей мигрантов, а также результаты тестирования на знание русского языка. Полиция, в свою очередь, будет направлять в систему образования информацию о регистрации и постановке на миграционный учет таких детей, а также о снятии их с учета.

По словам Володина, новый порядок повысит прозрачность и эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в России, и позволит оперативнее отслеживать законность нахождения ребенка и его родителей в стране, а также соблюдение ими миграционного законодательства.

В ноябре 2025 года Минпросвещения сообщало, что утвердило порядок обмена с МВД данными о детях мигрантов, обучающихся в школах и колледжах.

В ведомстве заявили, что они и местные органы управления образованием будут передавать полиции информацию об обращениях родителей-иностранцев о зачислении детей в учреждения, об отчислении ребенка и результатах тестирования по русскому языку. В свою очередь, МВД будет передавать образовательным учреждениям списки детей-иностранцев, поставленных на миграционный учет. Механизм позволит отслеживать, сколько детей не устроено в школу, и проводить с ними индивидуальную работу.

Закон об обмене данными Госдума приняла в июле 2025 года во исполнение поручений президента России Владимира Путина от октября 2024 года по вопросам совершенствования миграционной политики. Цель инициативы — выявление детей мигрантов для их последующей адаптации и интеграции в российское общество.

Для передачи информации будут использоваться ГИС миграционного учета, ФГИС «Моя школа», региональные государственные информационные системы в сфере образования, ФИС ФРДО, ЕПГУ и ЕСИА, также данными будут обмениваться Минцифры и Рособрнадзор.

Володин подчеркнул, что вопросы совершенствования миграционной политики находятся в приоритетной повестке депутатов Госдумы. С 2024 года принят 21 закон в этой сфере. Спикер добавил, что парламентарии продолжат заниматься совершенствованием законодательства в сфере миграционной политики.