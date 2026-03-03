Перед покупкой недвижимости стоит придерживаться пяти правил, которые помогут минимизировать юридические риски и избежать судебных разбирательств, рассказал Life.ru адвокат Михаил Сазанов.

Первый шаг: проверить историю собственности. Для этого нужно заказать расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), где будет указан не только текущий владелец, но и предыдущие, а также основания, на которых передавались права. Эксперт советует насторожиться, если за короткий срок резко сменились несколько собственников.

Второй шаг: запросить правоустанавливающий документ — договор купли-продажи, свидетельство о наследстве или договор приватизации.

«Квартира может быть юридически “несвободна”, даже если фактически в ней никто не проживает. Самое распространенное обременение — ипотека», — рассказал эксперт.

Сазанов подчеркнул, что продать залоговое жилье можно при согласии банка и соблюдении специальной процедуры оформления, например аккредитива. Чтобы убедиться в отсутствии обременений, нужно также проверить выписку из ЕГРН.

Третий шаг: проверить семейный статус продавца. Например, если предыдущий владелец на момент приобретения квартиры был в браке, то потребуется нотариально удостоверенное согласие второго супруга. То же касается и детей, если им принадлежит доля недвижимости. При отсутствии разрешения органов опеки и попечительства на продажу сделку могут признать недействительной.

Четвертый шаг: проверить техническое состояние жилья и возможные долги. Сазанов отметил, что незаконная перепланировка может создать проблемы при регистрации собственности. Чтобы избежать чужих долгов по ЖКУ, стоит запросить справку об отсутствии задолженностей.

Пятый шаг: обеспечить безопасность расчета. Оптимальными решениями, по словам адвоката, будут банковская ячейка с условием выдачи средств после перехода права собственности, аккредитив или эскроу-счет.

Сазанов подчеркнул, что в случае покупки квартиры не стоит экономить на мерах предосторожности. Он рекомендует заранее проконсультироваться с юристом, который поможет запросить важные документы и проверить их, чтобы организовать безопасные расчеты.

«Эти вложения в юридическую чистоту сделки станут гарантией того, что новая квартира будет приносить только радость, а не проблемы», — заключил эксперт.

Ранее «Справедливая Россия» внесла в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение лимита налогового вычета при покупке или строительстве жилья с 2 до 8 млн рублей, а по ипотечным процентам — с 3 до 6 млн. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Сейчас максимальный возврат НДФЛ (13%) при покупке недвижимости составляет 260 тыс. рублей, по ипотеке — 390 тыс. рублей. Лимиты не менялись с 2014 года, тогда как цены на жилье за это время выросли в несколько раз.

«Учитывая стоимость одного квадратного метра сегодня, это не так много», — отметил Миронов. Поскольку оба вычета не зависят друг от друга и суммируются, максимальная экономия после принятия законопроекта, по его словам, может составить более 1,8 млн рублей.