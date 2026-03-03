В Екатеринбурге россиянин 1985 года рождения готовил убийство руководителя оборонно-промышленного предприятия Свердловской области, но был убит своим украинским куратором. Об этом сообщает ФСБ.

По версии ведомства, исполнитель получил от украинских спецслужб поддельный паспорт гражданина России, адрес проживания намеченной жертвы и две самодельные бомбы (СВУ).

Далее россиянин арендовал квартиру на поддельные документы и забрал из схрона одно СВУ — для подрыва личного автомобиля сотрудника ОПК.

Однако в момент задержания диверсанта украинский куратор дистанционно привел устройство в действие, и «злоумышленник получил ранения, несовместимые с жизнью». В ФСБ уточнили, что силовики и гражданские не пострадали.

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили второе СВУ, замаскированное под корпус портативного зарядного устройства: внутри находились 300 граммов пластичного взрывчатого вещества, электродетонатор иностранного производства и исполнительный механизм с радиоканальной активацией. Также изъяты телефон с перепиской с украинским куратором и поддельный паспорт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

В ФСБ отдельно подчеркнули, что украинские спецслужбы намеренно используют российских граждан в качестве смертников — это позволяет «избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение».