Беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру Ярославской области, в результате нефтеперегонные станции в двух округах региона получили «незначительные повреждения». Об этом сообщил в среду, 5 ноября, ярославский губернатор Михаил Евраев.

По предварительным данным пострадавших нет, последствия атак «локализованы», говорится в сообщении главы региона.

Около 7:30 мск в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Евраев сообщил о ее отмене спустя примерно четыре часа.

Минобороны сообщило о перехвате одного беспилотника над Ярославской областью в период с 8:00 мск до 12.00 мск 5 ноября.

В последний раз Ярославская область фигурировала в отчетах Минобороны 31 октября, тогда ведомство сообщило о перехвате шести дронов над регионом. По данным Евраева, пострадавших в результате атаки не было, из-за падения обломков БПЛА в Ярославле закрывали два детских сада. 1 октября на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле возник пожар. Евраев сообщал, что инцидент носил техногенный характер и не был связан с атакой беспилотников. Позже пожар потушили. По данным источника РИА Новости, он возник в результате возгорания оборудования.

Согласно сводке Минобороны, в ночь на 5 октября силы ПВО сбили над регионами России 40 БПЛА: 11 — над Воронежской областью, восемь — над Ростовской, по шесть — над Курской областью и Крымом, пять — над Брянской областью, по два — над Белгородской и Орловской областями. В результате ночных атак была атакована энергетическая инфраструктура Владимира, обломки дронов повредили несколько домов в Орле, о пострадавших не сообщалось.