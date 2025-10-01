Утром 1 октября на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославле возник пожар, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале. По его словам, инцидент носит техногенный характер и не связан с атакой беспилотников.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — написал Евраев.

Он добавил, что спецслужбы уже работают над устранением возгорания.

В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 06:28 по местному времени, передает 76.RU.

«К месту пожара высланы силы и средства согласно расписанию выезда. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Как отмечает 76.RU, столб дыма поднялся над Ярославлем в районе Московского проспекта.

«Огромнейший столб огня. Мы ехали с закрытыми окнами, страшно их было открывать», — рассказала порталу очевидица.

Ярославская область не фигурирует в утренней сводке Минобороны о перехваченных беспилотниках. По данным ведомства, в ночь на 1 октября силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА: по восемь дронов над Белгородской и Ростовской областями, три — над Саратовской областью и еще один — над Воронежской областью.

26 сентября в результате атаки беспилотников произошел пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали на одну из установок, сообщили в кубанском оперштабе. Площадь возгорания составила 30 кв. м, его потушили.

27 сентября в ходе атаки дронов был нанесен удар по нефтеперекачивающей станции около населенного пункта Конар в Чувашии. Объект получил незначительные повреждения, его работа приостановлена, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Николаев.