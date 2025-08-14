На улицах Тельмана и Лермонтовская в Ростове-на-Дону несколько многоквартирных домов получили повреждения в результате атаки дронов, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

«На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова», — говорится в телеграм-канале главы региона.

Позже Слюсарь уточнил, что в больницы сейчас доставлены двое раненых.

«Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться», — говорится в сообщении врио губернатора.

Mash со ссылкой на местных жителей писал, что «всех пострадавших выводят из здания».

«На фото — последствия взрыва, там задело кровлю, балконы последних четырех этажей разрушены», — отмечает канал.

По данным Mash, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «Остальные находятся на осмотре в карете скорой помощи», — сказано в сообщении.

Канал отмечает, что обломки поврежденного фасада и оконные рамы упали на припаркованные автомобили, стеклами задело людей, которые в тот момент находились на улице.

SHOT ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА пострадали пять человек. По данным канала, трое из них — жильцы дома, в который врезался дрон, другие — прохожие.

В настоящее время в Ростовской области действует режим «ракетная опасность».

SHOT отмечает, что атаковавший дом в Ростове-на-Дону беспилотник мог нести на себе до 20 кг взрывчатого вещества.

«Для удара ВСУ использовали беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Весь удар на себя принял парапет крыши», — говорится в сообщении канала.

Житель Ростова-на-Дону рассказал РБК, что в 10:12 прозвучал сильный взрыв.

«Пересечение Ворошиловского — Красноармейской. Поднялся столб дыма. Посыпалась штукатурка со стен, была ощутима ударная волна, как какой-то толчок», — сказал он.

Другая жительница Ростова Наталья, работающая на пересечении проспекта Ворошиловский и улицы Красноармейская, рассказала, что звук был настолько сильным, что «у нас столы, компьютеры, стекла и оборудование затряслись!».