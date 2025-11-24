Слово «жопа» не признано нецензурным в новом «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации». Об этом в своем телеграм-канале сообщил научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что слово «жопа» было запрещено в России, так как его «признали нецензурным в новом Толковом словаре сотрудники СПбГУ». «Всего в словарь внесли 45 тысяч слов, часть новых норм согласовывалась с Минюстом», — говорилось в посте. Комментируя «Постньюс» эту информацию, кандидат филологических наук Анна Шмелева заявила, что вслед за словом «жопа» в России следует запретить слова «дебил», «кретин», «сопляк» и «шизик», так как они «относятся к ненормативной лексике». Она добавила, что употребление бранных слов в целом является «показателем низкого уровня культуры».

Пахомов меж тем отметил, что список нецензурных слов не менялся с мая 2025 года, когда были утверждены четыре словаря. В одном из них — толковом — в статье на букву «Н» были перечислены 14 корней, слова с которыми относятся к «нецензурной брани». Сотрудник РАН напомнил, что тогда произошла схожая ситуация: СМИ сразу распространили новость о том, что в русском языке теперь стало 14 матерных корней.

Он отметил, что тогда в ситуацию вмешивался Роскомнадзор, который пояснил, что в России по-прежнему запрещено использование четырех корней на «х», «п», «е» и «б», а остальные перечисленные в словаре, — бранные, но не являются обсценными или табуированными.

Остальные «единицы», отметил сотрудник РАН, не являются табуированными.

«Так что жопа не мат и не под запретом, это брань, но не нецензурная. Очевидно, что в официальной речи слову жопа не место. Но это совсем не означает, что оно теперь “запрещено в русском языке”», — добавил Пахомов.