Великобритания ввела санкции против 85 частных лиц и организаций, обвинив их в «насильственной депортации и милитаризации» украинских детей и ведении информационной войны, сообщает Форин-Офис в пресс-релизе. Под ограничения попали глава Росмолодежи Григорий Гуров, Институт развития интернета и АНО «Диалог».

По обвинению в «принудительном перемещении и военной подготовке несовершеннолетних украинцев» под санкции, в частности, попали:

глава Росмолодежи Григорий Гуров,

министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко,

несколько детских лагерей и пансионатов в Крыму.

Комментируя введенные против него ограничения, Гуров заявил, что западных политиков, которые инициируют антироссийские санкции, «корежит» от того, что у Москвы есть своя позиция.

«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы с [деятельностью России]», — прокомментировали обновление санкций в пресс-службе британского правительства.

В санкционный список также внесли:

начальника главного штаба движения «Юнармия» Владислава Головина,

уполномоченную по правам ребенка в Новосибирской области Надежду Болтенко,

депутата из ДНР Максима Швеца,

уполномоченную по правам ребенка в Херсонской области Ирину Кравченко,

Севастопольский государственный университет,

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», который формулирует свою миссию как «подготовку патриотов нового поколения, любящих свою Родину и умеющих ее защищать».

По обвинению в производстве и распространении «вводящей в заблуждение пропаганды» в санкционный список Великобритании включены 49 сотрудников Агентства социального проектирования (АСП). Форин-Офис утверждает, что оно получило от Кремля финансирование на операции по подрыву демократии и ослаблению поддержки Украины. Кроме того, агентство наряду с АНО «Диалог» обвинили во вмешательстве во внутренние дела Армении.