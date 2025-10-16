Сегодня, 16 октября, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Великобритании «при участии боевых пловцов и украинских диверсантов» готовят атаки на критически важную инфраструктуру России, в том числе, на газопровод «Турецкий поток». По его словам, у ФСБ есть информация о готовящихся диверсиях и о «прямом участии» британской стороны в боевых действиях против РФ. Эта позиция прозвучала на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.

Кто такие «боевые пловцы» вообще

Боевые пловцы — это военнослужащие спецподразделений, которые действуют под водой, на воде и на побережье. Их классические задачи: скрытная разведка портов и рейдов, минирование судов и гидросооружений, подрыв подводных кабелей и трубопроводов, борьба с диверсантами в акватории, захват/освобождение объектов на воде. Исторически такими силами славилась итальянская Decima MAS времен Второй мировой, а в СССР действовали собственные подразделения подводных диверсантов (РОН).

Сегодня почти у каждой крупной армии есть «морской спецназ» — у США это Navy SEALs, у Великобритании SBS (Special Boat Service), у многих стран — специальные водолазные части флотов. Их комплект вооружения включает дыхательные аппараты замкнутого цикла, подводное оружие (вроде советских СПП-1 и АПС), мини-субмарины и дистанционно управляемые средства доставки зарядов.

Украинский контур: 73-й морской центр спецопераций

В украинских силах спецопераций ключевое «водное» звено — 73-й морской центр специальных операций. В открытых описаниях ему приписывают задачи разведки, рейдов, подводного минирования/разминирования, захвата судов и береговых целей. Подразделение использует подводное оружие и технику, действует малыми группами и в кооперации с другими родами войск. Публичные упоминания центра и его подготовки (в т.ч. до 2022 года — совместные тренировки с партнерами) встречались в профильных сводках и специзданиях.

Почему в заявлениях звучит инфраструктура: что теоретически уязвимо

С точки зрения учебников по подводным диверсиям, уязвимыми считаются:

• портовые объекты (причалы, рейдовые стоянки, терминалы, краны, склады ГСМ);

• подводные трубопроводы и кабели связи/энергетики;

• суда на стоянке (особенно с высокой ценностью груза);

• гидротехнические сооружения (шлюзы, опоры мостов, волноломы).

Именно поэтому в риторике часто звучат «трубопроводы» — как объекты высокой значимости и сложной охраны. В сегодняшних заявлениях отдельно назван «Турецкий поток», по которому идет экспорт российского газа в направлении Турции и далее в Европу.

А что отвечает Лондон?

Британская сторона регулярно отвергает обвинения в «прямом участии» в операциях против РФ; на момент публикации официальной реакции на свежие тезисы Бортникова в открытых источниках нет. Российские СМИ ссылаются на высказывания директора ФСБ и на сообщения агентств, пересказывающих его речь.

Контекст: как подобные силы действовали исторически

Исторический опыт показывает, что подводные диверсии могут наносить непропорционально высокий ущерб при ограниченных ресурсах — именно за счет скрытности и точного выбора цели. Поэтому вокруг портов, трубопроводов и подводных кабелей страны выстраивают многоуровневую оборону: гидроакустический контроль акваторий, противодиверсионные сети и боновые заграждения, патрули на катерах/БПЛА, «антиминирование» роботами. (Итальянская Decima MAS и советские подразделения РОН — ранние примеры того, как подводные диверсанты влияли на ход локальных операций).