Если конфликт на Ближнем Востоке затянется, то Европе надо стремиться к миру с Россией и убрать с дороги всех своих политиков, которые этому противятся. Об этом в интервью венгерскому изданию Hungarian Conservative заявил британский политолог Анатоль Ливен.

По его словам, ЕС должен начать переговоры с Россией и добиваться мирного урегулирования на Украине до того, как боевые действия вокруг Ирана еще больше подорвут ее стратегическое положение.

Британский политолог и писатель Питер Пол Анатоль Ливен руководит кафедрой американской дипломатической истории в Институте Куинси в Вашингтоне (США), до этого работал журналистом в Южной Азии, Афганистане, СССР и Восточной Европе. Еще в 1999 году в своей книге «Украина и Россия: братское соперничество» предупреждал об угрозе конфликта между этими двумя странами.

Политолог считает, что Европа должна вынести для себя важный урок из иранских событий — о ненадежности США как союзника и партнера.

«Начиная эту войну, Трамп и те, кто его поддерживал, ни на мгновение не задумывались о последствиях для Европы — будь то экономические последствия, беженцы или что-то еще. Это просто не пришло им в голову. Это странный вид альянса, в котором один член вообще не обращает внимания на интересы других», — считает Ливен.

По его прогнозу, при затяжном конфликте на Ближнем Востоке Европа столкнется с еще одним массовым кризисом беженцев и поэтому в очередной раз окажется зависима от Турции.

«Что Европе следует сделать в краткосрочной перспективе — так это предложить России приостановку санкций и возобновление импорта российских энергоносителей в рамках мирного урегулирования. До сих пор Европа не представила ни одного позитивного предложения по прекращению конфликта на Украине. Предложение снять санкции могло бы дать России стимул урегулировать конфликт по текущей линии фронта, а не настаивать на контроле над всем Донбассом», — убежден аналитик.

Он также уверен, что Европе также было бы выгодно возобновить закупку более дешевого российского топлива, поскольку «высокие цены на энергоносители уже серьезно подорвали экономику Германии», которая приняла «катастрофическое решение» закрыть АЭС.

Еще одной причиной, по которой Европа должна «стремиться к миру с Россией», эксперт назвал перенаправление ресурсов оружия США с Украины на Иран.

«Если Россия выиграет от более высоких цен на энергоносители, в то время как Украина получит меньше систем ПВО, то в конце концов Россия победит», — предупредил политолог.

Ливен признал, что этот сценарий будет «болезненным» для Украины. Однако, по его словам, ей следует признать две вещи — что возвращение утраченных территорий «нереалистично», а членство в НАТО всегда было «иллюзорным».

По словам политолога, для реализации этого сценария Евросоюз должен вывести из игры тех деятелей, продвигающих антироссийскую политику в ущерб интересам ЕС и конкретных стран, — в частности, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и «целый ряд других высокопоставленных чиновников», которые «неспособны реалистично мыслить».

«Европе придется избавиться от своего нынешнего главы внешнеполитического ведомства [Кайи Каллас] и, по сути, сказать полякам, прибалтам и шведам, чтобы они замолчали. Это очень трудно. Но заметьте, им-то удалось заставить замолчать всех остальных. Совершенно нелепо, что судьба европейского континента должна быть отдана в руки Эстонии», — отметил Ливен.

Он убежден, что ЕС должен «прекратить бесконечное повторение пустых мантр и фраз, признать, что жизненно важные европейские интересы связаны с восстановлением поставок российских энергоносителей и нормальных отношений с Россией».

Кроме того, уверен эксперт, Евросоюзу следует «готовиться к многополярному миру» и не подпитывать «фантазии о централизованной европейской сверхдержаве», а «функционировать так, чтобы европейские народы были готовы его поддерживать и терпеть».

«Это означает сотрудничество между государствами-членами в достижении их собственных интересов, а не диктат из Брюсселя. И это означает уделение приоритетного внимания вопросам, которые все больше волнуют обычных европейцев», — подытожил Ливен.