Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится выбрать нового посла в США: как выяснила Guardian, на этой неделе он провел собеседования с тремя финалистами на эту роль и готовится объявить о назначении до конца года. Перед тем, кто займет этот пост, будет стоять непростая задача — налаживать напряженные отношения между Лондоном и Вашингтоном.

Должность посла Великобритании в США стала вакантной в сентябре после того, как занимавший ее Питер Мандельсон был уволен за сокрытие своих связей с Джеффри Эпштейном. Опубликованные в том же месяце документы и электронные письма раскрыли, что Мандельсон выражал Эпштейну поддержку и призывал его «бороться за досрочное освобождение» в 2008 году, когда финансист обвинялся в совращении несовершеннолетних. Этот эпизод ударил по репутации Стармера, поскольку выяснилось, что он знал о дружбе Мандельсона с Эпштейном и других связанных с ним рисках еще до назначения послом.

Три кандидата на пост британского посла в США, с которыми встречался премьер-министр, — это:

Варун Чандра — его бизнес-советник, который помогал вести переговоры по ряду сделок с администрацией Трампа,

Кристиан Тернер — дипломат, которому предстоит стать послом при ООН,

Найджел Кейси — британский посол в России.

Тот, кто в итоге станет послом, окажется на этом посту в кризисный период в отношениях между США и Великобританией: инсайдеры предупреждают о растущей напряженности из-за Украины и агрессивной стратегии национальной безопасности Белого дома.

Чандра, бывший управляющий партнер компании корпоративной разведки Hakluyt, играл центральную роль в переговорах по двусторонним сделкам с США по вопросам торговли, технологий и фармацевтики и считается фаворитом среди кандидатов на пост посла.

Однако британский МИД настаивает на выборе профессионального дипломата с опытом, поскольку, по мнению некоторых инсайдеров, это связано с меньшими политическими рисками.

Тернер, ранее занимавший должность политического директора Форин-офиса и верховного комиссара в Пакистане, и Кейси, который был верховным комиссаром в Южной Африке и личным секретарем по иностранным делам Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, пользуются большим авторитетом в британском правительстве.

Кандидатура Кейси появилась в списке позже остальных. Guardian видит в этом признак того, что Стармера по какой-то причине не устроили кандидаты, предложенные МИДом. Если премьер-министр не выберет никого из нынешнего шорт-листа, он может без рекомендации назначить послом кого-то другого.

Ранее на этой неделе Стармер встретился с послом США в Великобритании Уорреном Стивенсом, чтобы обсудить реализацию торговых и технологических сделок, анонсированных ранее в этом году.

Британскому премьеру удалось выстроить крепкие личные отношения с Трампом, но они постоянно подвергаются испытаниям из-за серьезных разногласий по вопросам политики, включая «зеленую» энергетику и культурные вопросы.

Кроме того, отношения между США и Европой сейчас серьезно напряжены из-за недовольства Трампа по поводу затягивающегося процесса урегулирования конфликта на Украине. В понедельник, 15 декабря, европейские лидеры, включая Стармера, должны провести в Берлине новые кризисные переговоры для обсуждения мирного предложения, согласованного США.