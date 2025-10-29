Певица Алекса объявила о расставании с мужем — фитнес-инструктором Вячеславом Дайчевым. Новость совпала с волной публикаций о том, что у тренера долги, штрафы и десятки судебных производств. По данным StarHit, общая сумма задолженности превышает четыре миллиона рублей. Что известно о самой паре и как история «красивой любви» превратилась в заголовки судебной хроники — в материале RTVI.

Кто такой Вячеслав Дайчев?

Вячеслав Дайчев — 30-летний фитнес-тренер, которого знают многие звезды. В разные годы он работал с Полиной Гагариной, Митей Фоминым, Филиппом Киркоровым и другими артистами. На пике популярности Дайчев запустил собственные онлайн-курсы, которые активно рекламировал в соцсетях.

Впрочем, имидж успешного тренера в последнее время потускнел. По информации издания, на сайте Федеральной службы судебных приставов числится около 150 исполнительных производств в отношении Вячеслава. Среди них — многочисленные штрафы ГИБДД, налоговые долги и несколько крупных взысканий.

Журналисты подсчитали, что общая сумма долгов превышает четыре миллиона рублей. В тот же день выяснилось, что у Дайчева идут судебные дела, в том числе о возврате долгов и неосновательном обогащении.

Масла в огонь подлили старые истории: бизнесмен Умар Джабраилов утверждает, что тренер должен ему 1,5 миллиона рублей, а клиенты жаловались на «курсы за рубль», после которых автоматически списывались деньги за подписку. Сам Дайчев эти обвинения публично не комментировал.

Кто такая Алекса?

Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) прославилась в 16 лет после участия в шоу «Фабрика звезд». Тогда она стала героиней громкой love story с Тимати. Они стали одной из первых медийных пар российского шоу-бизнеса 2000-х.

После проекта Алекса выпустила несколько альбомов, потом исчезла с экранов и занялась бизнесом. В 2020-х вернулась в инфополе уже как мама и фитнес-блогер.

С Дайчевым певица познакомилась на тренировках. Ради нее Вячеслав ушел от беременной невесты, а через несколько месяцев у пары родилась дочь. В апреле 2021 года — долгожданное пополнение: малышка Адриана. В феврале 2024-го Алекса и Вячеслав официально поженились.

Все выглядело как идеальная история любви до весны 2025 года, когда певица впервые написала в соцсетях, что они «больше не вместе». Позже объяснила, что ее страницу взломали. Осенью повторила то же заявление, но уже без опровержений.

Что происходит сейчас?

После новости о разводе певица поблагодарила бывшего мужа за совместные годы и «прекрасную дочь». Причины расставания не раскрыла.

Почти одновременно появились сообщения о долгах и судебных делах Дайчева. Он закрыл доступ к своим страницам в соцсетях и публично не высказывается. Официальных решений по долгам или иным делам не опубликовано.

История Алексы и Вячеслава Дайчева — пример того, как интернет-сказка может обернуться громким скандалом. Еще недавно они вдохновляли подписчиков, а теперь стали героями заголовков о разводе и долгах.

Но в одном певица и тренер точно схожи: главное, что у них осталась дочь, ради которой они стараются сохранять спокойствие — даже когда вокруг снова шумит шоу-бизнес.