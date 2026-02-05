Химкинский городской суд постановил направить на принудительное лечение гражданина Беларуси Владимира Витикова, который летом 2025 года бросил на пол чужого ребенка в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Днем ранее, 4 февраля, адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, рассказал журналистам, что у Витикова диагностирована шизофрения.

По данным следствия, 23 июня 2025 года Витиков, находясь в зоне прилета аэропорта Шереметьево в ожидании стыковочного рейса, пребывал в состоянии наркотического опьянения. Увидев рядом ребенка, он схватил его и бросил на пол, применив значительную силу. В результате полученных травм различной степени тяжести мальчик был госпитализирован. В сообщении Следственного комитета отмечалось, что действия Витикова были пресечены очевидцами происшествия.

В рамках расследования по этому делу было проведено свыше 20 допросов, назначались молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. В результате был установлен факт употребления обвиняемым наркотического средства перед вылетом в Россию, что, вероятно, усугубило его болезненное психическое состояние.

Витиков ранее привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По словам самого мужчины, у него было диагностировано «что-то вроде шизофрении».

В конце января Главное следственное управление СК по Московской области информировало, что в ходе расследования в отношении Витикова была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Ее заключение гласит, что гражданин Беларуси в момент совершения действий не мог осознавать их фактический характер и общественную опасность.

В связи с этим уголовное дело в его отношении было направлено в суд города Химки для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, что и привело к вынесению настоящего судебного решения.