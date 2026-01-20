Мужчина, который летом 2025 года бросил ребенка на пол аэропорта Шереметьево, совершил преступление в невменяемом состоянии. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования была организована комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что 31-летний гражданин Беларуси Владимир Витиков не способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

В связи с этим, уголовное дело в отношении него будет направлено в суд города Химки с целью решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера. По словам источника РИА «Новости», уголовное дело уже поступило в инстанцию.

По версии следствия, 23 июня 2025 года Витиков ждал пересадку на авиарейс в ближнее зарубежье в зоне прилета Шереметьево, находясь в состоянии наркотического опьянения. Когда он увидел рядом с собой ребенка, то схватил его и бросил на пол «со значительной силой».

Из-за полученных травм разной степени тяжести мальчик был доставлен в больницу. В СК также указали, что действия мужчины были пресечены очевидцами. По факту нападения было проведено более 20 допросов, молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы, а изъятые образцы одежды Витикова подверглись криминалистическому исследованию тканей.

«Установлено, что мужчина употребил наркотическое средство перед вылетом в Российскую Федерацию, что вероятно усугубило его болезненное состояние», — говорится в тексте официального сообщения.

Обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении, уточнили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Витиков привлекался к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Сам мужчина говорил, что у него было диагностировано «что-то вроде шизофрении».