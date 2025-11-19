Еврокомиссия предложила новый план по «военной мобильности», который должен облегчить перемещение войск европейских стран по территории Евросоюза, следует из пресс-релиза ЕК. Брюссель отметил, что разработанные им меры приближают ЕС на один шаг к «военному Шенгену».

Брюссель планирует создать зону «военной мобильности» в ЕС к 2027 году. Предложенные им шаги должны привести к единому стандарту правила, регулирующие переброску войск европейских государств внутри объединения.

В предложение Еврокомиссии, в частности, входят такие меры, как устранение нормативных барьеров, создание системы реагирования на чрезвычайные ситуации и модернизация транспортной инфраструктуры ЕС. Своей конечной целью Брюссель видит «более быстрое, безопасное и скоординированное перемещение войск и военной техники по Европе».

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Брюссель намерен сократить сроки переброски войск с запада на восток Европы до трех или пяти дней. Сейчас эта задача, по оценкам официальных представителей ЕС, занимает около 45 дней.

Сегодня оперативное перемещение военных ресурсов по территории Европы сталкивается с такими препятствиями, как запутанная бюрократия, разрушающиеся мосты и разная ширина железнодорожной колеи, отмечает FT. Издание приводит в пример недавний случай, когда Франция была вынуждена отправить танки Румынии по Средиземному морю, поскольку ей не удалось это сделать по кратчайшему сухопутному маршруту — через Германию.