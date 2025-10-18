Интернет-поэт Алквиад (Сергей Кротиков) обвинил певицу Ирину Аллегрову и композитора Игоря Крутого в плагиате. По его словам, песня артистки «У окна» основана на его старом стихотворении.

Baza уточняет, что Кротиков написал стихотворение «Одна» в 2007 году, а в 2025 году представил песню «Она сидела у окна» с этим текстом.

«А в августе с удивлением услышал ее на фестивале «Моя волна» в исполнении императрицы отечественной поп-сцены Ирины Аллегровой. Музыка была слегка изменена, а перед выступлением объявили, что автор слов — некий Николай», — говорится в посте.

В октябре песня, автором музыки к которой указан Крутой, была представлена на стриминговых площадках. Кротиков утверждает, что пытался связаться с лейблом S&P Digital, выпустившим песню Аллегровой, но его якобы «попросту игнорируют», пишет Baza.

Кротиков заявил РЕН ТВ, что песню он опубликовал 6 июня 2025 года. После того, как Аллегрова исполнила ее в августе, он ждал, пока к нему обратятся представители артистки или композитора, но этого не произошло. Сейчас, по его словам, готовится обращение в суд.

«Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен — на старости лет так поступить», — сообщил Алквиад.

В беседе с «Газетой.Ru» Кротиков заявил, что Аллегрова «украла песню», а автором текста указали «Николая Иваняна какого-то». Он также подтвердил, что планирует судиться с артисткой и композитором, так как у композиции «очень много прослушиваний».

«Если дело дойдет до суда, конечно, будем судиться. Зачем же так делать-то», — сказал он.

Аллегрова и Крутой пока не комментировали ситуацию.