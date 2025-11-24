В Екатеринбурге 39-летняя вдова участника СВО добилась права на использование спермы своего погибшего супруга для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает местное издание URA.RU. Решение по иску женщины выносил Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Если попытка ЭКО окажется успешной, то у погибшего участника СВО родится ребенок. Сможет ли он пользоваться государственными льготами, положенными таким детям, с точки зрения законодательства непонятно, поскольку этот вопрос в нем не урегулирован, пояснил RTVI адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин.

«Защита прав нерожденных детей слабо развита в нашей стране. Пока на практике широко используется только в наследственных правоотношениях. Пока достаточно сложно ответить на этот вопрос с точки зрения закона, но с точки зрения конъюнктуры думаю, что права на социальные гарантии такой ребенок лишен не будет», — спрогнозировал эксперт.

Жительница Алапаевска Тамара Лежнева и ее муж Роман Папий познакомились в 2012 году, на тот момент женщина в одиночку воспитывала маленькую дочь от первого брака. С 2015 года супруги пытались завести общего ребенка, но в результате у Тамары произошел выкидыш, после которого она перенесла две операции. Впоследствии ей диагностировали бесплодие.

Летом 2022 года пара обратилась в екатеринбургский Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ) для проведения процедуры ЭКО, оба сдали необходимые биоматериалы. В сентябре Романа мобилизовали, а в конце декабря он получил 30-дневный отпуск в связи с ранением и приехал домой.

«За этот месяц он успел сдать биоматериал, подписал все согласия для проведения ЭКО и снова уехал на 11 месяцев», — рассказала Тамара журналистам.

Когда Папий вернулся на фронт, специалисты КИРМ подсадили его жене первый эмбрион, но попытка не увенчалась успехом. В следующем отпуске — в феврале 2024 года — Роман снова сдал биоматериалы и подписал согласие на проведение процедуры ЭКО.

16 июня 2024 года мужчину отправили на боевое задание, при выполнении которого 22 июня он погиб в результате взрыва в селе Новоалександровка Ясиноватского района ДНР. В это же время Тамара узнала, что вторая попытка ЭКО тоже завершилась неудачно.

«С той попытки у нас было два эмбриона. Попытка с одним из них не удалась, а второй остался в заморозке», — рассказала она.

О гибели мужа Лежневой сообщили сразу, но потом он еще больше года числился пропавшим без вести. Она обратилась в КИРМ с просьбой в третий раз провести ЭКО с помощью криоконсервированного эмбриона и спермы погибшего Романа, но клиника отказалась это делать без согласия супруга. Только осенью 2025 года, когда тело Папия привезли в Алапаевск и захоронили, Тамара получила свидетельство о его смерти и смогла обратиться в суд.

«Мы были семьей и без штампа в паспорте. Мы всегда хотели ребенка, но не получалось. Его родители — самые близкие люди, которые у меня есть, они не против, и его сестра не против. Все поддержали меня», — поделилась вдова.

Решение в пользу Лежневой принималось исходя из того, что ее муж при жизни дал необходимое добровольное согласие на медицинское вмешательство с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), пояснила представлявшая интересы женщины юрист Юлия Липинская.

Также было учтено постановление Конституционного суда, разрешившего использовать замороженный биоматериал для ЭКО после смерти супруга, если при жизни он подтвердил свое согласие на эту процедуру.

«Наша мечта осуществится, и я думаю, что он тоже очень рад. Я надеюсь, что всё получится, и у нас будет маленький Роман», — сказала Лежнева журналистам после заседания суда.

Это уже второй подобный случай в Свердловской области: ранее вдова участника СВО Мария Соколова обращалась в суд за разрешением сделать ЭКО с помощью спермы погибшего супруга. В соответствии с российским законодательством клиника не имеет права проводить процедуру без согласия донора спермы на каждую конкретную попытку оплодотворения. В качестве альтернативы этому согласию принимается постановление суда.