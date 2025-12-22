Историк, переводчик, китаевед Бронислав Виногродский и Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол рассказали RTVI о том, каким будет 2026 год. Оба считают, что серьезных угроз не будет. При этом Виногродский предупредил, что следующий год — Красной Огненной Лошади — будет совершенно неожиданным и не таким, как все ожидают. Верховный шаман заявил, что это будет «время дружбы народов».

«Каким [будет 2026-й]? Хер его знает, честно вам скажу. Вот так по-чесноку. Имеется в виду, что он будет совершенно неожиданным — вот что я могу точно сказать. Не таким, как ожидается. Он как бы будет против всех ожиданий. Сильно все будет по-другому», — заявил Виногродский.

По его словам, никаких резких угроз не предвидится — наоборот, все пойдет на спад. «Всех уже вся эта угроза так достала, что, наоборот, будет все попроще», — отметил собеседник RTVI.

Виногродский рекомендовал встречать Новый год традиционно: с мандаринами, курицей, рыбой и другими продуктами, а также «всеми этими символическими китайскими штуками, которые приносят удачу и радость». Что касается одежды, то хорошим выбором станет красный цвет, добавил историк.

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для удачи в следующем году, Виногродский ответил так: «Надо быть поспокойнее. Меньше дергаться и меньше суетиться, вот что следует делать».

2026-й будет годом «дружбы всех народов», заявил в беседе с RTVI Верховный шаман России. По его словам, некоторые угрозы в этот период будут, но «по силе они не представляют опасности для России».

На вопрос, что нужно сделать, чтобы год был удачным и светлым, Кара-оол Допчун-оол заявил, что властям разных стран «надо поговорить о мире и о дружбе».