Жители Белгородской области начали воровать кабели и аккумуляторы с резервных генераторов, установленных на случай отключения электроэнергии. Глава региона Вячеслав Гладков назвал происходящее «катастрофически большой» проблемой и поручил обеспечить охрану объектов.

О непростой ситуации в области рассказала замгубернатора Елена Долманова. На совещании правительства 1 ноября она рассказала, что в Белгородском районе местные жители украли кабель, соединявший генератор с трансформаторной подстанцией, предназначенный для Разуменского дома детства.

«Уже на утро отрезан был кабель. Надо опять будет подключать», — сказала она. Долманова заявила, что сейчас, если генератор находится во дворе или в публичном пространстве, то «ответственности за его хранение никакой нет».

Гладкова возмутила эта ситуация. Он сообщил, что федеральные власти выделили Белгородской области на закупку электрогенераторов 2,3 млрд рублей. По его словам, если генераторы будут повреждены, то новые будут покупать уже главы муниципальных образований. Гладков также предложил, чтобы они официально отвечали за сохранность генераторов.

«Если что-то случится, уважаемые главы, покупать [электрогенераторы] будете вы! Полная бесхозяйственность, наплевательское отношение и непонимание, что происходит, — единственное, что могу сказать. <…> Главы должны лично отвечать за все. <…> Если вы думаете, уважаемые главы, что можно пойти и просто купить кабель, вы ошибаетесь. <…> Если что-то не заработает, уважаемые главы, вы что хотите там разбивайтесь, но это называется бардак», — сказал он.

Он также обратился к мэру Белгорода Валентину Демидову, назвав произошедшее катастрофой.

«В идеале они [генераторы] должны быть закрыты бетоном. Понимаю, что бетон дорогой, что денег сейчас ни у кого нет, но, пожалуйста, делайте: закрывайте досками, засыпайте песком. Хотите — хоть охрану ставьте. Не успели поставить генератор — замечательные люди, которые, к сожалению, у нас есть, как и в любом городе, начинают срезать аккумуляторы и кабели», — заявил губернатор.

Глава Белгородской области также потребовал, чтобы все объекты с резервными источниками питания до конца недели были обеспечены охраной: «Нужно сделать так, чтобы люди с нехорошими намерениями даже близко не могли подойти к этому объекту».

Он подчеркнул, что речь идет о «катастрофически большой» проблеме.

«Максимально контролируйте. Видим, что начинают разворовывать — есть полиция. Сразу [пишите] заявление. У нас камер достаточно. Нашли негодяя — посадили в тюрьму», — добавил Гладков.

Как сообщил замглавы Белгородской области Сергей Довгалюк, в регионе создали резерв из более чем 3,5 тыс. генераторов: 2 296 направлены в муниципалитеты; 1 095 предназначены для объектов здравоохранения, АПК и инфраструктурных объектов; 142 находятся в резерве у ЖКХ и МЧС.

Обеспечить запас помогли семь регионов, они направили в Белгородскую область 76 установок. 69 генераторов выделили из Росрезерва, а 436 закупят на федеральные средства.

2 ноября Гладков сообщил, что в регионе готовят бригады для работы с генераторами, обучение прошли уже 200 человек из шести муниципалитетов, включая Белгородский, Корочанский, Чернянский и Губкинский.