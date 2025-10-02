Министр спорта Московской области Дмитрий Абаранов предложил ввести ОГЭ по физкультуре и обязать школьников сдавать ГТО. Первый замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин и его коллега Анатолий Вассерман в беседе с RTVI усомнились в целесообразности принудительного подхода.

На заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту в Туле Абаранов призвал ввести обязательный ОГЭ по физкультуре после 9-го класса, для освобожденных от физкультуры — теоретический. Он также предложил ставить школьникам оценки за сдачу нормативов ГТО: «пятерку» за золотой значок, «четверку» за серебряный и «тройку» за бронзовый.

Комментируя эту инициативу, Смолин заявил RTVI, что, хотя физкультура — «крайне полезная вещь», сдачу норм ГТО все же нужно «продвигать на добровольной основе, а не на принудительной».

Он отметил, что даже у официальных органов различается статистика по здоровью школьников и для примера сравнил данные Минздрава и Роспотребнадзора.

По словам Смолина, первое ведомство считает 85% детей «или абсолютно здоровыми, или практически здоровыми» (то есть относит их к I и II группам здоровья), а второе — что «абсолютно здоровых детей только 12%».

«Я боюсь, что погоня за спортивными результатами приведет к тому, что у нас будут проблемы, и это в целом может отразиться на здоровье школьников. Потому что если все будут гнаться непременно за максимальным результатом, то не очень здоровые дети могут навредить своему здоровью», — выразил опасение депутат.

Тоже входящий в состав комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил RTVI, что заниматься физкультурой, особенно в школьные годы, — это правильно. Он поделился, что его отцу это «изрядно помогало во всей его дальнейшей жизни».

«Так что, наверное, это полезно. А вот надо ли вводить это в состав обязательных экзаменов? Не знаю. Дело в том, что сейчас есть постоянные жалобы на число экзаменов, пусть, на мой взгляд, они и изрядно преувеличены. В мое время экзаменов было гораздо больше. Но даже тогда физкультура не была экзаменом, она не входила в аттестат. Думаю, что это неспроста и тому были какие-то серьезные причины. Поэтому предложение, конечно, интересное, но специалисты должны разобраться в том, полезно ли это, и если да, то насколько», — заключил Вассерман.