На Байкале «Буханка» с группой туристов провалилась под лед, есть погибшие, сообщили в прокуратуре Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что выезд на ледовую переправу был строго запрещен.

Инцидент произошел днем 20 февраля в районе мыса Хобой острова Ольхон. По данным надзорного ведомства, под лед провалился автомобиль марки «УАЗ», перевозивший девять туристов.

«Одного из них спасли, местонахождение остальных пассажиров и водителя, а также все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) и халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Расследование находится на контроле прокуратуры. Кроме того, ведомство даст оценку соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Губернатор Иркутской области сообщил в своем телеграм-канале, что одного иностранного туриста удалось спасти, остальные, по предварительной информации, погибли.

«Генеральное Консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся», — добавил он.

Как пишет «ИрСити», трагедия произошла вблизи мыса Саган-Хушун — из-за потепления на льду образовалась трещина, в которую и провалился автомобиль. В пресс-службе «Заповедного Прибайкалья» рассказали «Ирк.Ру», что по предварительным данным погибли семь человек, а двое спаслись.

Один из водителей, который регулярно переправлял людей по озеру, рассказал Mash, что туристов продолжали перевозить по переправе, несмотря на ее закрытие. Изначально запуск планировали на 12 февраля, однако из-за опасной обстановки его перенесли на 17 число. В настоящее время на участке установлены ограничительные ленты и введен полный запрет на движение транспорта, говорится в публикации.

По данным телеграм-канала, водитель «Буханки», провалившейся в Байкал, не имел разрешения и организовывал нелегальные туры по озеру. Mash сообщает, что средняя стоимость такой поездки для компании из четырех человек составляет от 65 тыс. до 80 тыс. рублей.

На месте происшествия работают прокурор Ольхонского района, сотрудники полиции и спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.