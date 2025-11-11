Писатель британско-венгерского происхождения Дэвид Солой стал лауреатом Букеровской премии 2025 года с романом «Плоть» (Flesh). На сайте премии указано, что победитель получил 50 тыс. фунтов стерлингов, а награду ему вручила прошлогодний лауреат Саманта Харви.

В этом году на премию претендовали 153 книги, а в шорт-лист, помимо «Плоти», вошли еще пять — The Loneliness of Sonia and Sunny Киран Десаи, The Land in Winter Эндрю Миллера, Flashlight Сьюзан Чой, The Rest of Our Lives Бенджамина Марковица и Audition Кэти Китамуры. Среди жюри — писатели Айобами Адебайо, Крис Пауэр, Кайли Рид, драматург Родди Дойл и актриса Сара Джессика Паркер.

«Плоть» рассказывает историю становления молодого человека по имени Иштван, жизнь которого начала стремительно меняться после трагичного события в юности, когда он жил с матерью. По сюжету главный герой перебирается из Венгрии в Лондон, где начинает работать шофером у сверхбогатых людей. Как пишет Guardian, роман исследует темы маскулиности, миграции, травмы, классового неравенства и сексуальных отношений.

«Мы обсуждали шесть книг из шорт-листа более пяти часов. Книга, к которой мы постоянно возвращались, которая выделялась среди других замечательных романов, это «Плоть». Мы никогда не читали ничего подобного. Это во многом мрачная книга, но читать ее одно удовольствие», — рассказал председатель жюри Родди Дойл.

Литературные критики отмечают «освежающий» эффект «Плоти», уделяя особое внимание тому, как Салой описывает «разрушительные аспекты мужского характера».

«”Плоть” — это нечто большее, чем просто недосказанное: книга о том, что в принципе невыразимо, о невыразимых вещах, которые находятся в центре каждой жизни, паря за пределами досягаемости языка», — писал Кейран Годдар для Guardian.

Дэвид Солой родился в Монреале в 1974 году. В 2009 году опубликовал первый роман — «Лондон и юго-восток», который получил премию Бетти Траск за лучшее дебютное произведение. Через год вошел в список лучших писателей в возрасте до 40 лет по версии журнала The Telegraph. В 2016 году Солой уже попадал в шорт-лист «Букера» со сборником рассказов «Все, что составляет мужчину».