Ребенок не должен в одиночестве переживать буллинг в школе, но и публичное разбирательство из этого устраивать не нужно. Об этом сказала Life.ru адвокат Виктория Лезникова и объяснила, как действовать в случае травли.

«Ребенок не должен оставаться один на один с травлей — это не тот опыт, который „закаляет характер“ сам по себе. Взрослым важно действовать спокойно, последовательно и документально: слушать, фиксировать, обращаться письменно и своевременно привлекать компетентные органы там, где это необходимо», — отметила Лезникова.

Ключевыми признаками травли она назвала повторяемость действий обидчиков и их превосходство перед жертвой ― физическое, численное или социальное. Характерными приметами также являются унижение и изоляция объекта травли, угрозы, публикация оскорбительных сообщений или фото в соцсетях и мессенджерах.

В случае непосредственной угрозы безопасности ребенка нужно зафиксировать происходящее всеми законными способами: сохранить переписку и скриншоты, при наличии травм — засвидетельствовать их в медучреждении.

Также стоит письменно потребовать от классного руководителя или школьной администрации принять меры в их компетенции. Если ребенку угрожают, бьют его, вымогают деньги, распространяют интимные материалы, Лезникова посоветовала обращаться в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних или прокуратуру.

«При этом важно не превращать защиту ребенка в публичное разбирательство: не публиковать личные данные других детей, не устраивать самосуд и не давить на несовершеннолетних участников конфликта — это может создать для семьи новые проблемы», — подчеркнула юрист.

Она также рекомендовала обучить ребенка основам цифровой безопасности: не делиться личными фото и данными, сохранять переписку при конфликтах, не отвечать агрессией на агрессию. Родителям стоит знать контакты классного руководителя, школьного психолога и администрации.