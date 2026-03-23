Весенний сезон с его нестабильной погодой и перепадами давления больше всего сказывается на тех, кто недавно перенес острые заболевания, рассказал RTVI кандидат медицинских наук, реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов. По его словам, в этот период лучше всего следить за своим питанием, высыпаться и не злоупотреблять алкоголем.

Прежде всего, по словам врача, нужно разграничить две группы: здоровые люди и те, кто сейчас болеет или имеет хронические заболевания. Последних, как отметил Кудряшов, большинство.

«Прямой зависимости, к счастью, у человека от метеорологических условий в допустимых рамках, как сейчас, нет», — сказал он.

При этом эксперт уточнил, что это справедливо лишь для тех, у кого адаптивные функции организма не нарушены: «Соответственно, наиболее чувствительна к метеорологическим изменениям именно группа людей, у которых есть нарушения каких-то адаптивных функций. Это может быть высокое или низкое давление, это может быть изменение параметров сгущения крови, последствия травм, операций».

Особого внимания заслуживают так называемые реконвалесценты — люди, которые переболели две-три недели назад и субъективно чувствуют себя нормально, но резервов у организма пока нет. Для них смена атмосферного давления может обернуться обострением хронических заболеваний, головными болями, нарушениями сна, аппетита и снижением работоспособности, уточнил специалист.

Первая рекомендация Кудряшова — взять под контроль параметры своего состояния.

«Эти несложные приборы позволяют в доклинической стадии не по симптомам, а по этим параметрам определить, насколько мы сейчас имеем резервы организма, либо не имеем», — отметил он.

Тонометр, пульсоксиметр, счетчик пульса — всего этого достаточно, чтобы отслеживать ситуацию до появления явных симптомов, пояснил собеседник RTVI.

Вторая рекомендация касается режима сна. «Наши циркадные, то есть суточные биоритмы максимально тесно связаны с работой иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и, естественно, нашей психической сферой», — добавил врач.

В периоды нестабильной погоды особенно важно избегать всего, что этот баланс нарушает, уточняет Кудряшов, советуя в числе прочего отложить на время любые новые начинания.

«В период, когда наступают внешние, агрессивные или нестабильные взаимодействия с окружающей средой, нам нужно соблюдать режим сна и бодрствования и избегать всего того, что может этот баланс нарушить. Первое — это чрезмерный стресс. Например, когда мы впервые решили заняться тем, чем никогда не занимались. Можно пару дней воздержаться. Второе — необычные нагрузки, психические или физические», — сказал невролог.

Еще одна рекомендация — придерживаться привычного режима питания и не экспериментировать, избегать переедания, избытка сладкого или соли.

О влиянии алкоголя Кудряшов предупредил отдельно.

«Сильно дестабилизирует адаптацию, конечно, алкоголь. Любые дозы алкоголя дестабилизируют работу нервной системы и, как следствие, вызывают дезадаптацию. Не надо никакой магнитной бури — если было употребление алкоголя, то на три дня, безусловно, адаптация нарушена», — предупредил он.

Наконец, если симптомы не проходят даже после того, как непогода миновала, врач советует обратиться к специалисту.