Весенний сезон с его нестабильной погодой и перепадами давления больше всего сказывается на тех, кто недавно перенес острые заболевания, рассказал RTVI кандидат медицинских наук, реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов. По его словам, в этот период лучше всего следить за своим питанием, высыпаться и не злоупотреблять алкоголем.
Прежде всего, по словам врача, нужно разграничить две группы: здоровые люди и те, кто сейчас болеет или имеет хронические заболевания. Последних, как отметил Кудряшов, большинство.
«Прямой зависимости, к счастью, у человека от метеорологических условий в допустимых рамках, как сейчас, нет», — сказал он.
При этом эксперт уточнил, что это справедливо лишь для тех, у кого адаптивные функции организма не нарушены: «Соответственно, наиболее чувствительна к метеорологическим изменениям именно группа людей, у которых есть нарушения каких-то адаптивных функций. Это может быть высокое или низкое давление, это может быть изменение параметров сгущения крови, последствия травм, операций».
Особого внимания заслуживают так называемые реконвалесценты — люди, которые переболели две-три недели назад и субъективно чувствуют себя нормально, но резервов у организма пока нет. Для них смена атмосферного давления может обернуться обострением хронических заболеваний, головными болями, нарушениями сна, аппетита и снижением работоспособности, уточнил специалист.
Первая рекомендация Кудряшова — взять под контроль параметры своего состояния.
«Эти несложные приборы позволяют в доклинической стадии не по симптомам, а по этим параметрам определить, насколько мы сейчас имеем резервы организма, либо не имеем», — отметил он.
Тонометр, пульсоксиметр, счетчик пульса — всего этого достаточно, чтобы отслеживать ситуацию до появления явных симптомов, пояснил собеседник RTVI.
Вторая рекомендация касается режима сна. «Наши циркадные, то есть суточные биоритмы максимально тесно связаны с работой иммунной системы, сердечно-сосудистой системы и, естественно, нашей психической сферой», — добавил врач.
В периоды нестабильной погоды особенно важно избегать всего, что этот баланс нарушает, уточняет Кудряшов, советуя в числе прочего отложить на время любые новые начинания.
«В период, когда наступают внешние, агрессивные или нестабильные взаимодействия с окружающей средой, нам нужно соблюдать режим сна и бодрствования и избегать всего того, что может этот баланс нарушить. Первое — это чрезмерный стресс. Например, когда мы впервые решили заняться тем, чем никогда не занимались. Можно пару дней воздержаться. Второе — необычные нагрузки, психические или физические», — сказал невролог.
Еще одна рекомендация — придерживаться привычного режима питания и не экспериментировать, избегать переедания, избытка сладкого или соли.
О влиянии алкоголя Кудряшов предупредил отдельно.
«Сильно дестабилизирует адаптацию, конечно, алкоголь. Любые дозы алкоголя дестабилизируют работу нервной системы и, как следствие, вызывают дезадаптацию. Не надо никакой магнитной бури — если было употребление алкоголя, то на три дня, безусловно, адаптация нарушена», — предупредил он.
Наконец, если симптомы не проходят даже после того, как непогода миновала, врач советует обратиться к специалисту.
«Если есть сомнения, то существует диспансеризация, консультации специалистов. Если вдруг мы почувствуем себя как-то необычно, условно — буря ушла, а симптомы остались, — то вместо того, чтобы списывать все на фазы Луны и космос, взрослому нужно прийти к терапевту, а ребенку — к педиатру. И сказать: “Знаете, ребята, буря ушла, а симптомы остались. Давайте-ка посмотрим, не случилось ли чего-нибудь в организме”», — резюмировал он.