Причиной смерти журналиста Сергея Шолохова стала продолжительная болезнь, рассказали ТАСС в окружении покойного.

«Сережа был очень плох в последние годы. Он долго болел», — сказала собеседница агентства.

О смерти Шолохова на 68-м году жизни 18 июля сообщил его пасынок, музыкант Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения Сергея Леонидовича Шолохова», — написал он во «ВКонтакте».

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно, добавил Москвин.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. В конце 1980-х годов он стал одним из ведущих публицистической программы «Пятое колесо» на Ленинградском телевидении. Получил известность как автор сюжета-мистификации «Ленин — гриб», снятого вместе с музыкантом Сергеем Курехиным.

С 1991 года Шолохов выпускал программу «Тихий дом», посвященную кинематографу и культуре. Она до 2017 года выходила на разных каналах федерального телевидения.

Шолохов снимал документальные фильмы, освещал кинофестивали, был членом жюри российских и международных киносмотров, а также КВН. Продюсировал документальные фильмы о деятелях отечественного кинематографа. Был заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал» и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».

Четыре года назад Шолохов потерял жену — Татьяна Москвина умерла в июле 2022 года из-за осложнений, возникших после операции.