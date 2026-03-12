Умер советский и российский цирковой режиссер, хореограф, заслуженный деятель искусств России Валентин Гнеушев, ему было 74 года, сообщила ТАСС его старшая дочь Ирина Захарова. Причиной смерти, по ее словам, стала сердечная недостаточность.

Она уточнила, что артиста не стало вечером 11 марта. Как писал «Московский комсомолец», дочь нашла его мертвым на полу в квартире, куда приехала в тревоге из-за того, что он несколько дней не выходил на связь.

По сведениям газеты, Гнеушев 10 марта перенес воспаление легких, с которым был госпитализирован, а выйдя из больницы, он упал и повредил руку.

Прощание с режиссером состоится на Троекуровском кладбище, где его и похоронят, дата пока не определена, сказала Захарова ТАСС.

О смерти Гнеушева написал в своем телеграм-канале артист Ефим Шифрин.

«Не стало Вали Гнеушева, моего однокурсника. <…> Светлая память моему беспокойному другу. С ним было иногда трудно, но никогда — не скучно», — поделился он.

Валентин Гнеушев родился 20 декабря 1951 года в Нижнем Тагиле. В 1970-х годах он получил актерский опыт в Театре пластической драмы под руководством Гедрюса Мацкявичюса.

В 1978 году окончил отделение клоунады Московского училища циркового и эстрадного искусства, в 1986-м — режиссерский факультет ГИТИСа. Там же сразу начал преподавать, а в 1996 году набрал курс будущих режиссеров цирка.

Гнеушев создал более 40 уникальных цирковых номеров, которые получали награды на международных фестивалях в Париже и Монте-Карло. В конце 1980-х в Монреале он участвовал в создании шоу Nouvelle Experience («Новый опыт») для канадского цирка Cirque du Soleil, а в начале 1990-х его шоу «Цирк Валентин» с успехом шло на Бродвее. В середине того же десятилетия поставил в Японии шоу «Музыкальный цирк Фантазия».

В 1996 году по приглашению Юрия Никулина стал главным режиссером Московского цирка на Цветном бульваре, под его руководством вышло несколько новых программ. На следующий год Гнеушев был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Артист привнес в цирковое искусство методы драматического театра и уделял внимание философскому наполнению номеров, рассказывал журнал «Театр». Трюки были у него не просто зрелищем и самоцелью, но средством выражения художественного образа, в представлениях можно было найти отсылки к живописи, балету, литературе.

Параллельно с работой в цирке Гнеушев в качестве хореографа и режиссера по пластике сотрудничал с ведущими театрами, включая Большой и «Современник». В 2010-х годах он проводил мастер-классы по всему миру.