США и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке украинских дронов-перехватчиков — дешевых и эффективных средств борьбы с иранскими ударными беспилотниками, которые Тегеран активно применяет против Израиля, американских баз и союзников Вашингтона в регионе. Как сообщили ABC News и Politico со ссылкой на украинских официальных лиц, документы пока не подписаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил запрос от США об оказании помощи в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке.

«Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые смогут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают обеспечивать нашу безопасность и защищать жизни наших людей», — написал он в X.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина получила «сигналы от партнеров с Ближнего Востока» касательно защиты мирных жителей от иранских Shahed и что аналогичные запросы поступили «от европейцев и от Соединенных Штатов».

По данным одного из источников, Зеленский сейчас ведет переговоры с лидерами партнерских стран об условиях возможных поставок. Речь идет о количестве беспилотников-перехватчиков, а также об инфраструктуре, которая потребуется для их развертывания, так как эти БПЛА требуют интеграции с радарными системами, развертывание которых может занять время.

По данным ABC News, правительства всех стран Персидского залива уже находятся в контакте с Украиной — напрямую или через США. National Post уточняет, что Киев также готовится направить военных специалистов по беспилотникам на Ближний Восток. Пентагон от комментариев отказался.

Financial Times тем временем со ссылкой на источники пишет, что переговоры ведутся на правительственном, военном и частном уровнях. «Американцы направили очень конкретные запросы [Украине], поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — сказал собеседник газеты.

Переговоры со странами Персидского залива он назвал более сложными, добавив, что они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает».

Как отмечает ABC News, украинские частные оборонные компании за время конфликта с Россией значительно нарастили разработку дронов-перехватчиков — легких одноразовых беспилотников, которые с помощью встроенных камер и искусственного интеллекта обнаруживают, отслеживают и таранят цели. Управляют ими пилоты от первого лица (FPV).

Украинские перехватчики, как уточняется в статье, быстрее Shahed и стоят относительно недорого — от 700 до 12 тыс. долларов за единицу в зависимости от модели. Для сравнения: один иранский Shahed оценивается примерно в 30 тыс. долларов, а ракета американского комплекса Patriot — более чем в 1 млн долларов.

По словам Зеленского, США и союзники в первые дни войны на Ближнем Востоке сжигали ракеты Patriot в таких объемах, что это «повергло Украину в изумление». По его словам, у Киева не было такого количества ракет за все время конфликта с Москвой.

Для Украины эти переговоры крайне важны, отмечают СМИ. Украинская оборонная промышленность сейчас испытывает острую нехватку финансирования, так как обещанный ЕС кредит в 90 млрд евро был заморожен из-за вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Собеседник Politico уточнил, что благодаря этим переговорам Зеленский, которого США до сих пор считали лишенным «козырей» в урегулировании конфликта с Россией, получил «ограниченный краткосрочный рычаг» и, возможно, сумеет ускорить поставки ракет для Patriot.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил Politico, что у Зеленского по-прежнему нет «козырей» на руках, однако в отдельном интервью Reuters допустил, что готов принять «любую помощь от любой страны». Еще в октябре, во время визита украинского президента в Белый дом, Трамп публично признал качество украинских разработок: «Они делают очень хорошие дроны».