США и государства Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке украинских дронов-перехватчиков — дешевых и эффективных средств борьбы с иранскими ударными беспилотниками, которые Тегеран активно применяет против Израиля, американских баз и союзников Вашингтона в регионе. Как сообщили ABC News и Politico со ссылкой на украинских официальных лиц, документы пока не подписаны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил запрос от США об оказании помощи в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке.

«Я дал указания предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые смогут гарантировать необходимую безопасность. Украина помогает партнерам, которые помогают обеспечивать нашу безопасность и защищать жизни наших людей», — написал он в X.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина получила «сигналы от партнеров с Ближнего Востока» касательно защиты мирных жителей от иранских Shahed и что аналогичные запросы поступили «от европейцев и от Соединенных Штатов».

По данным одного из источников, Зеленский сейчас ведет переговоры с лидерами партнерских стран об условиях возможных поставок. Речь идет о количестве беспилотников-перехватчиков, а также об инфраструктуре, которая потребуется для их развертывания, так как эти БПЛА требуют интеграции с радарными системами, развертывание которых может занять время.

По данным ABC News, правительства всех стран Персидского залива уже находятся в контакте с Украиной — напрямую или через США. National Post уточняет, что Киев также готовится направить военных специалистов по беспилотникам на Ближний Восток. Пентагон от комментариев отказался.

Evgeniy Maloletka / AP

Financial Times тем временем со ссылкой на источники пишет, что переговоры ведутся на правительственном, военном и частном уровнях. «Американцы направили очень конкретные запросы [Украине], поэтому, основываясь на их запросах, мы предоставим то, что им нужно», — сказал собеседник газеты.

Переговоры со странами Персидского залива он назвал более сложными, добавив, что они требуют консультаций в регионе, «чтобы понять, что действительно работает».

Как отмечает ABC News, украинские частные оборонные компании за время конфликта с Россией значительно нарастили разработку дронов-перехватчиков — легких одноразовых беспилотников, которые с помощью встроенных камер и искусственного интеллекта обнаруживают, отслеживают и таранят цели. Управляют ими пилоты от первого лица (FPV).

Украинские перехватчики, как уточняется в статье, быстрее Shahed и стоят относительно недорого — от 700 до 12 тыс. долларов за единицу в зависимости от модели. Для сравнения: один иранский Shahed оценивается примерно в 30 тыс. долларов, а ракета американского комплекса Patriot — более чем в 1 млн долларов.

По словам Зеленского, США и союзники в первые дни войны на Ближнем Востоке сжигали ракеты Patriot в таких объемах, что это «повергло Украину в изумление». По его словам, у Киева не было такого количества ракет за все время конфликта с Москвой.

Для Украины эти переговоры крайне важны, отмечают СМИ. Украинская оборонная промышленность сейчас испытывает острую нехватку финансирования, так как обещанный ЕС кредит в 90 млрд евро был заморожен из-за вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Собеседник Politico уточнил, что благодаря этим переговорам Зеленский, которого США до сих пор считали лишенным «козырей» в урегулировании конфликта с Россией, получил «ограниченный краткосрочный рычаг» и, возможно, сумеет ускорить поставки ракет для Patriot.

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил Politico, что у Зеленского по-прежнему нет «козырей» на руках, однако в отдельном интервью Reuters допустил, что готов принять «любую помощь от любой страны». Еще в октябре, во время визита украинского президента в Белый дом, Трамп публично признал качество украинских разработок: «Они делают очень хорошие дроны».