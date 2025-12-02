Бывшую девушку рэпера Гуфа — 25-летнюю Яну Макарову — приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение почти 23,5 млн рублей у женатого мужчины, которому она врала о своей беременности от него. О решении Академического районного суда Екатеринбурга по делу девушки сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Из материалов дела следует, что Макарова, встречаясь с женатым бизнесменом, соврала ему, что забеременела, и с июля 2023 года по июль 2024 года вынуждала «передавать ей денежные средства» якобы на посещение врачей и другие расходы, связанные с предстоящим рождением ребенка, а потом — с его лечением.

В качестве подтверждения своей лжи злоумышленница показывала потерпевшему поддельные снимки УЗИ и фото чужого младенца, лежавшего в реанимационном отделении больницы. По данным «Комсомольской правды», в случае неуплаты девушка угрожала рассказать жене своего любовника об их отношениях и рождении ребенка.

Следствие установило, что обманутый бизнесмен выплатил Макаровой в общей сложности более 23,4 млн рублей. Суд признал ее виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Отбывать наказание осужденная отправится не сразу: ей дали отсрочку до тех пор, пока ее дочери не исполнится 14 лет.

Представитель прокуратуры Свердловской области, комментируя решение суда по делу Макаровой, добавил, что в приговор также включено взыскание компенсации материального вреда, причиненного действиями девушки потерпевшему.

Адвокат бизнесмена Ангелина Малахова заявила журналистам, что ее довольна решением суда. По ее словам, они с клиентом допускали, что мошенница может отделаться условным сроком, поскольку является матерью малолетнего ребенка.

«КП-Екатеринбург» утверждает, что Яна Макарова познакомилась с бизнесменом по имени Алексей на интернет-сайте, где девушки предлагают мужчинам эскорт-услуги, причем она якобы зарегистрировалась там из желания отомстить бывшему мужу.

На судебном процессе показания против Макаровой дал еще один ее любовник Александр — тоже уральский бизнесмен. Он рассказал, что познакомился с Яной в 2023 году на День города в Екатеринбурге и почти сразу обратил внимания на странности в ее словах и поведении — например, в свои 23 года она говорила, что работает хирургом и проводит операции по ночам.

По словам мужчины, получение крупных сумм от Алексея — примерно по 600 тысяч в месяц — девушка объясняла тем, что это ее бывший муж.

«Будто бы они решили завести второго ребёнка, но сама она рожать не хотела, поэтому прибегли к услугам суррогатной матери. Все переводы, говорила Яна, шли именно на это», — утверждал Александр.

За три месяца, пока продолжался их роман, Макарова позаимствовала у Александра профессиональный фотоаппарат стоимостью 160 тысяч рублей, который впоследствии так и не вернула. Об этом бизнесмен тоже заявил на судебном слушании.

«Комсомолка» уточняет, что Яна Макарова ранее участвовала в реалити-шоу «Дом-2» и встречалась с рэпером Гуфом, причем тогда она носила фамилию Шевцова. «Ведет светский образ жизни, но собирается поступать в юридический и мечтает о карьере адвоката», — описывала газета эту девушку в 2018 году.

По словам Яны, они с Алексеем Долматовым (Гуфом) познакомились в одном из московских ресторанов в начале 2017 года, когда ей было 16 лет. «Собиралась ехать домой, но разругалась с таксистом. Леша увидел меня и предложил подвезти до дома», — рассказывала девушка журналистам.

После возвращения в Екатеринбург Яна продолжила переписываться и созваниваться с Гуфом, а потом он приехал в город на гастроли и пригласил девушку на свой концерт.

«Потом объяснялся в любви, говорил, что ему нужна только я. Конечно же, я знала, что Guf не одинок, что он встречается с Кети [Топурия, солисткой группы «А-Студио»], но меня это не смущало! Я считаю, что у мужчин должно быть несколько женщин. Он говорил мне, что мы поженимся. И я была не против!» — делилась Яна.

Она утверждала, что они с Гуфом тайно встречались на протяжении полутора лет, причем об их отношениях не знали даже ее родители. По словам девушки, рэпер приезжал к ней в Екатеринбург и возил с собой на гастроли. В какой-то момент она, как сама рассказывала, отправила Кети Топурия свои фото с музыкантом, чтобы спровоцировать ревность. После этого Гуф якобы отдалился от нее, и постепенно их отношения сошли на нет.