Бывший профессиональный хоккеист Артем Федоров скончался на 33-м году жизни. Информация о его смерти была распространена пресс-службой ХК «Сочи», за который нападающий играл в сезоне 2022/2023 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Причина смерти не сообщается.

«Артем выступал за хоккейный клуб «Сочи» в сезоне-2022/23, запомнился болельщикам и коллективу яркой игрой, искренним отношением к своему делу, всегда был добрым и отзывчивым человеком», — отмечается в заявлении команды.

Карьера Артема Федорова в КХЛ включала выступления за несколько клубов. Помимо «Сочи», он выступал за московские «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Его последним профессиональным клубом стал «Сочи», где в сезоне 2022/23 он принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 очков (1 гол и 9 результативных передач).

Общий стаж Федорова в КХЛ составляет 376 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф. В этих играх он забросил 66 шайб и отдал 103 голевые передачи, набрав в сумме 169 результативных очков. До выхода на основной профессиональный уровень хоккеист проходил подготовку в системе московского «Динамо», выступая за его фарм-клубы в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

В 2015 году Артем Федоров в составе студенческой сборной России стал победителем Всемирной зимней Универсиады в испанской Гранаде. Также в его активе есть опыт выступлений за юниорскую и молодежную сборные страны.