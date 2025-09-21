В Архангельской области против экс-главы регионального минздрава Александра Герштанского возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочия. Его отправили в СИЗО. Бывший чиновник покинул пост 19 сентября.

«Уголовное дело возбуждено в следственном отделении РУ ФСБ России по Архангельской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — сообщила прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Как отметили в ведомстве, Ломоносовский суд Архангельска арестовал Герштанского на два месяца, как и просило следствие.

В процессе уточнялось, что экс-министр, прописанный в Санкт-Петербурге, «с учетом тяжести предъявленного ему обвинения, отсутствия регистрации на территории Архангельской области, наличия загранпаспорта», мог скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, включая сотрудников областных учреждений здравоохранения.

Свой пост Герштанский покинул 19 сентября, об этом он сообщил в соцсетях. Обязанности министра здравоохранения Архангельской области он исполнял с ноября 2020 года.

При этом 20 сентября Ломоносовский суд сообщил об аресте 34-летнего жителя Санкт-Петербурга (его имя не приводилось). Указывалось лишь, что это представитель областного минздрава, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.